Suzuki Jimny 1.5AT 第4代新手試駕　粗獷好玩小巧越野車

去年Suzuku終於正式與香港推出第4代人氣越野小車Jimny，廿萬超平價身價，一推出市場就立刻訂爆qouta，人氣超爆！雖然坊間已經有不少「手動波」版的試車文章，但相信不少人對「自動波」情有獨鍾吧。剛好自動波版Jimny早前終於到港，記者當然立刻借車試駕，一試這台人氣之星。

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Suzuki Jimny貴為小巧平民越野車，早在70年代推出第一代，以小巧越野「吉普車」的設計，多年以來fans者眾。細小的車身卻有粗獷越野的個性，對於不喜歡千篇一律房車設計的車主，無疑是一股清泉。不過因為近年時興可以作輕度越野的SUV運動型房車，純種越野車的生存空間愈來愈細。幸好Suzuki繼續堅持將Jimny血脈延續下去，等了多年去年終於推出第4代版本，而且新車款保留了很多Jimny一直以來的「基因」，為車迷繼續帶來驚喜。

Suzuki Jimny第4代去年於香港推出後，人氣爆燈。（林勇攝）

今代Suzuki Jimny雖然車身輕巧細小，但內裡越野性能比以往有過之而無不及，香港行貨返的正是1.5自然吸氣直四引擎（102ps），比起日本當初推出的660cc直三turbo版本（63ps）顯得更有氣有力，更加適合香港這種大城市設計。以廿萬的身價，內裡配置絕不馬虎，而且比上代更顯得「豪華」，首先擁有7吋觸控式屏幕可連手機聽歌、定速導航系統、後波鏡頭已算是跟貼潮流的裝備，最令人驚喜是它竟然就連「自動煞車輔助」以及「車道偏離感應」的安全輔助系統，為車主增添多一重保護。

Jimny設備追貼時代進步，加入不少智能電子系統。（林勇攝）

先論車身設計，保留了以往Suzuki Jimny的復古外型，而且原裝直排式設計的鬼面罩更是其iconic標誌，只可惜今次借來的是加裝了原廠full option的設計，由經典直排式的鬼面罩，改為掛上了Suzuki全名logo的設計，雖然記者就覺得有點可惜，但相信仍然有些車主喜歡這種設計吧。大約1.7m的車身高度，以及車身軸距為2250mm，對於1.8m身高的記者而言，就算坐上駕駛座後亦不太覺得狹窄，加上leg room腿部空間亦都足夠。不過因為後座要遷就後輪位置，因而後座感覺比前座兩邊有點狹窄，不過比起很多小車而言已算坐得舒服。

1.5公升直四引擎，配上4速自動波。（林勇攝）

可惜局限於小車的設計，打開尾廂就會發現勉強只可以放一個小型行李箱，以及一個隱藏式小型收納箱。幸而當後座完全躺平後，官方指達352L的容量，可以放置多個大型行李箱，都算有一定實用性。

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記者對外型及乘座感相當滿意，但駕駛感又如何呢？今次就試一般泥路越野、上山落斜以及一般公路上試駕。Jimny可以在駕駛前設定2驅（2H）或4驅（4L/4H）行駛。當然一般人於公路上駕駛，2H模式已經相當足夠，最重要是更為慳油，就算較高速轉彎時感覺抓地力一般，另外受限於其陣式車架的設計，以及較硬的避震設定，行駛稍為不平的公路時，比起一般房車更強的震動感在所難免，但仍算可接受。那在越野路上行走又如何呢？以4H模式於崎嶇不平的泥地上高速行走，雖然車身傾側幅度大，但其避震效果比想像中好，雖然與SUV比，舒適感還是差一點，但玩得越野車不是就是想要這種駕駛感嗎？十分刺激好玩！最後再上山試4L模式行駛，雖然轉數提高、車速稍減慢下，但明顯提高扭力行駕，令車身感覺抓地力更強，上山落斜時更感穩陣。皆因Jimny於4L模式，將會提供LSD電子限滑差速器，如車輪打滑時LSD會對空轉的車輪施予力道脫困，令駕駛感更安穩。

Jimny貴為小巧越野車，吸引不少女生眼球（林勇攝）

Suzuki Jimny 第4代的確是「好玩」及「實用」二合為一的小巧越野車，雖然其4WD功能於平常駕駛時未必有很大作用，但只需廿萬就有如此質素實是難得。加上Jimny去年於香港初推出後，就已經訂爆單，想買落訂至少都要等幾個月先交到車，真心想買的就要快快搵車行試車決定了。

Suzuki Jimny規格

引擎：1462cc 直四自然吸氣

馬力：102匹／6000rpm

扭力：13.3kgm／4000rpm

傳動：四輪驅動／4AT

極速：145km/h

體積：3625 x 1645 x 1720mm

重量：1110kg

售價：$213,800（AT）