中國手遊Area F2涉抄《Rainbow Six彩虹六號》　阿里旗下公司否認

法國大型遊戲廠商Ubisoft Entertainment向Apple（蘋果公司）及Google（谷歌）提告，指控兩家公司上架阿里巴巴旗下公司中國簡悅手機遊戲《Area F2》，稱該遊戲抄襲Ubisoft遊戲《彩虹六號：圍攻行動》（Rainbow Six: Siege）。簡悅則否認抄襲，強調「非常尊重」對方。

彭博bloomberg報道，Ubisoft Entertainment上周五（5月15日）在美國洛杉磯聯邦法院提出訴訟，指阿里巴巴旗下公司中國簡悅的《Area F2》「幾乎照抄（near carbon copy）」《彩虹六號：圍攻行動》（Rainbow Six: Siege）。

Ubisoft表示，《彩虹六號：圍攻行動》是公司最有價值作品之一，也是最受歡迎的多人競技遊戲之一，在全球擁有5500萬註冊玩家，每日300萬人次在線，批評《Area F2》從選角到遊戲結算畫面都是抄襲。

《彩虹六號：圍攻行動》（網上圖片）

Ubisoft說已要求Apple及Google下架《Area F2》，惟兩家公司均拒絕。截止目前，商店上仍能搜尋及下載《Area F2》。

簡悅否認抄襲

簡悅回覆鳳凰網科技時否認抄襲，稱「尊重對方，沒有侵權」。簡悅說《Area F2》由其團隊耗時2年自主研發，不存在侵權，重申非常尊重Ubisoft，法務部已與對方積極溝通。

雖然簡悅已否認抄襲，但細看《Area F2》，遊戲中可選擇角色、戰鬥場景、設計等都與《彩虹六號：圍攻行動》十分相似，大家可以從以下圖片中分辨出哪張圖來自《Area F2》，哪張圖來自《彩虹六號：圍攻行動》嗎？

↓↓↓ 試分辨《Area F2》及《彩虹六號：圍攻行動》遊戲畫面 ↓↓↓

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資料來源：bloomberg