動森Switch、RingFit正價買到！AEON、Club Like購買方法及須知

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【Switch動物之森版 / RingFit購買攻略】想正價買任天堂（Nintendo）Switch及《動物森友會》特別版主機和RingFit的話要注意了！AEON和Club Like將分別推出登記抽籤或限量搶購，先看看詳情吧。

動物森友會特別版Switch + 寶可夢劍或盾套裝

（林勇攝）

AEON推出Switch《動物森友會》特別版主機及《寶可夢劍》或《寶可夢盾》套裝登記抽籤，售價2,779元，共700套，每人限買1套。

↓↓↓ 3步登記方法如下 ↓↓↓

登記詳情：

日期：即時起至5月20日晚上11時59分

抽籤日期：預定5月22日

*已登記顧客可於抽籤日之後到登記網頁，以登記電話號碼查詢抽選結果，中選顧客會獲電郵通知，同時提供購買網址

取貨日期：預計5月29日

（AEON）

4點須知免DQ：

- 必須填寫姓名、有效電郵地址、有效電話號碼

- 每個電郵地址和電話號碼只可登記1次

- 提交後不能更改

- 中選顧客須於5月22日至24日到指定網址付款

登記網址：按此

↓↓↓ 動物森友會限定版Switch開箱圖輯（點圖放大）↓↓↓

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RingFit健身環大冒險遊戲套裝

Club Like將推出以標準價590元購買RingFit套裝，於明日至周五（5月20日至22日）中午12時上架，每日限量5套。由於數量不多，有需要的話要mark實時間了。

更多詳情：按此

(Club Like)

↓↓↓ 點擊即睇《RingFit Adventure》試玩&評測 ↓↓↓

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