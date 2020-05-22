iOS 14代碼洩有趣新AR商務程式 Find My App整合增強實境尋失物？

【iOS 14代碼透露iPhone、iPad未來AR Apps】近日都有不少關於蘋果AR（擴增實境）智能眼鏡Apple Glasses面世時間的情報，起碼爆料紅人如分析師郭明錤同Jon Prosser都相繼發表預測，令AR這件事在果迷中熾熱起來。點都好，Apple產品AR化似乎是大勢所趨，因為iOS 14內部版本代碼流出，當中隱藏着的新AR商務App「Gobi」和Find My App整合AR功能也逐漸浮面了。

iOS 14內部版本的代碼流出，揭露了Apple未來在旗下智能裝置如iPhone同iPad發展AR功能支援大計的一部份。據報指，蘋果即將發布的iOS 14更新的流出版本透露了未來「Find My」（尋找）App新進化和全新AR商務App「Gobi」。當然，這兩款App的檔案包如用家介面圖標icon、模型（mockups）等都一併曝光。

iOS 14內部版本的代碼流出，揭露了Apple未來在旗下智能裝置如iPhone同iPad發展AR功能支援大計的一部份。iPad隨時用AR功能搵嘢同玩互動嘢不是夢？（圖 AppleInsider）

今次的爆料人是前TechCrunch編輯Josh Constine，他引述消息人士指這些iOS 14的新應用程式功能會在今年底發布。Josh Constine引用9to5Mac記者Benjamin Mayo今年3月關於Gobi的報道，指當時有推測認為此App將讓用家在手機上使用AR體驗來獲取周圍環境的「AR限定」資訊。

例如身處Apple Store時，用家舉起iPhone或iPad用鏡頭掃描區域內找到的QR Code標籤，就能獲取相應的增強實境AR體驗，檢視AR物件以了解不同Apple產品的資訊，獲得報價並比較它們的功能。Apple亦傳出測試Gobi跟星巴克（Starbucks）合作的集成，也是QR Code。

即睇Apple iOS 14 AR商務App「Gobi」icon流出（點擊放大圖片細睇詳情）：

Josh Constine亦於爆料文章中展示一些設計華麗、帶有蘋果商標的新QR Code格式，相信是Gobi專用。這些QR Code是由大小多變的彩色錐體組成，而不是傳統的一點點組成的矩陣式QR。其中一個這類的QR Code，如下圖中上，便被標記為「Cosmic」（宇宙）。此外更有100個帶着不同字母或數字代碼的「標籤」（點擊放大圖片細睇詳情）：

中間是設計華麗、帶有蘋果商標的新QR Code格式，由大小多變的彩色錐體組成。左側上下兩張QR分別用來開啟Mac Pro和Apple Watch網頁。右上是連結至《星球大戰外傳：俠盜一號》（Star Wars: Rogue One）的iTunes Store電影頁面的QR。右下為打開Starbucks Card簽到流程的QR。（圖Josh Constine）

Josh Constine認為，蘋果打算提供帶有其商標的QR Code，這些QR Code是透過智能裝置的鏡頭觸發，帶來廣泛的商業用AR消費體驗。用家能透過AR物件來前往指定網站進行交易、領取商家優惠等。左側上下兩張QR Code相信分別用來開啟Mac Pro和Apple Watch網頁。右側上則是連結至《星球大戰外傳：俠盜一號》（Star Wars: Rogue One）的iTunes Store電影頁面。右下為打開Starbucks Card簽到流程的QR。

另一知名爆料人「Unknowz21」早前也在Twitter分享了類似的Gobi專用AR消費體驗的QR Code（點擊放大圖片細睇詳情）：

iOS 14 features a new, internal augmented reality scanning app - which recognizes QR-like tags, codenamed Gobi (+ GobiAppLibrary)



Interestingly, one of the tags shows a Starbucks logo, it might have been tested there. The others are generic circle.#iOS14 #AppleInternal #Apple pic.twitter.com/Jr9RnZ6qYj — Unknownz21 (@URedditor) May 11, 2020

Gobi更有「商品比較」的購物功能，會出現Apple Watch的3D立體渲染圖，相信屆時或以AR物件形式呈現，讓用家旋轉和檢查（點擊放大圖片細睇）：

Gobi「商品比較」的購物功能，出現Apple Watch的3D立體渲染圖，或以AR物件形式呈現讓用家旋轉和檢查。（圖Josh Constine）

Josh Constine從流出文件發現指示Gobi App在Starbucks門市位置提供用家優惠折扣的程式碼「“ M01”：{“ storename”：“ Starbucks Sunnyvale”，“ promotion”：“ 20％Discount”}}」。相關程式文件內有全球6,440間Starbucks門市的經緯度，這表示Gobi可以利用地理圍欄（Geo-fencing）的手段，了解何時提供促銷或內容體驗予手機用家。

但最有玩味的莫過於一張名為「Sbux_Preview」的神秘圖片，看似一張桌子上出現AR的寶塔，顯示AR物件修飾咖啡店，同時為顧客帶來一點樂趣（點擊放大圖片細睇）：

名為「Sbux_Preview」的神秘圖片，看似一張桌子上出現AR的寶塔，顯示AR物件修飾咖啡店。（圖Josh Constine）

此外，Find My（尋找）App在iOS 14也會加入聲音提示和震動的觸覺反饋，幫助用家尋找失物。當用家面對正確的方向時，會聽到鼓勵繼續的聲音，表示正接近遺失的裝置。「附近」、「前方」和「觸手可及」都各有不同提示音。相反，用家若走離失物，就會有令人沮喪聲音提示用家已偏離正確位置。

iOS 14 AR功能流出 介紹影片：

資料來源：Josh Constine's Moving Product、AppleInsider、9to5Mac（1／2）

由iOS 14這些AR功能的流出，可以見到蘋果銳意在AR方面大展拳腳。近日都有不少關於蘋果AR（擴增實境）智能眼鏡Apple Glasses面世時間的情報，起碼爆料紅人如分析師郭明錤同Jon Prosser都相繼發表預測，令AR這件事在果迷中熾熱起來。重溫報道（點擊放大圖片細睇詳情）：

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