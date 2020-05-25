AirPods Pro部份遷至越南組裝！Apple將生產線搬離中國分散風險？

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【AirPods新一批避走越南組裝 Apple擬逐步搬離中國生產線？】新冠肺炎（COVID-19）瘟疫嚴重打擊各地生產供應鏈。尤其是病毒爆發源中國，大量廠房關閉超過兩個月。面對疫病帶來的產能不穩、中美貿易再燃戰火，不少科技企業重新考慮撤出中國，另覓他方設廠分散生產線。有眼利網民發現， Apple新一批AirPods Pro已搬離中國，轉移至越南組裝。

肺炎瘟疫一度令中國生產線停擺，加上中美貿易戰持續效應帶來的關稅壓力。這些不利因素令一直銳意增加供應鏈地域多樣性的蘋果，加緊尋求另一生產基地，避免生線產過度集中於中國的風險。一年前甚至更早，Apple已開始計劃把AirPods系列產品的部份組裝工序遷調至越南。

AirPods Pro。（林勇攝）

去年7月有關AirPods Pro（當時尚未推出，暫名為AirPods 3）於越南測試生產報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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傳Airpods生產商向銀行尋求貸款　擴越南廠房產能

去年12月，負責為蘋果生產AirPods的生產商歌爾聲學（Goertek）向銀行尋求數億美元貸款，以擴大在越南廠房產能。而兩星期前，《日經新聞》引述消息人士報導指越南在3月已開始生產普通版AirPods，越南官員甚至審批了關鍵的AirPods組裝機器特殊許可，幫助生產商引入工程師，以便於封城防疫期間順利開工。越南直至4月底才逐漸解封各城。

《日經》報導稱Apple AirPods生產線由中國轉移至越南，並未包括AirPods Pro的生產。但Twitter有網民最近從市面購入AirPods Pro，發現充電盒背後已印有「Assembled in Vietnam」的標示，估計越南組裝的AirPods Pro已上市（點擊放大圖片細睇）：

越南向來是部份較舊型號的Apple個人音響產品的生產基地，例如有線耳機EarPods就是在當地組裝。早前有報導稱，Apple尚未發布的全新頭戴式耳機「AirPods Studio」的一部份也將於越南生產，預計於6至7月開始發貨。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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資料來源：MacRumors

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