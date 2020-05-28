手機全球銷量2020年第一季出爐　肺炎疫情陰霾下皇者依然係佢？

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近日研究公司公佈了2020年第一季度全球手機銷量，Apple iPhone 11 成為今年首季最暢銷的智能手機。

（Omdia圖片）

據研究公司的最新報告顯示，2020年第一季度，Apple第一季度預計售出了1950萬部 iPhone 11手機，成為最暢銷的手機。至於 Samsung Galaxy A51 售出680萬部成為第二位，而第三及第四分別是Xiaomi Redmi Note 8 及 Note 8 Pro，分別出貨660萬及610萬部。而第五位則是iPhone XR，則售出470萬部。不過值得一讚是Redmi 有兩款手機於第三及第四分出現，可預見 Redmi 手機於2020年將會增長強勁。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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