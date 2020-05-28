手機全球銷量2020年第一季出爐　肺炎疫情陰霾下皇者依然係佢？

近日研究公司公佈了2020年第一季度全球手機銷量，Apple iPhone 11 成為今年首季最暢銷的智能手機。

（Omdia圖片）

據研究公司的最新報告顯示，2020年第一季度，Apple第一季度預計售出了1950萬部 iPhone 11手機，成為最暢銷的手機。至於 Samsung Galaxy A51 售出680萬部成為第二位，而第三及第四分別是Xiaomi Redmi Note 8 及 Note 8 Pro，分別出貨660萬及610萬部。而第五位則是iPhone XR，則售出470萬部。不過值得一讚是Redmi 有兩款手機於第三及第四分出現，可預見 Redmi 手機於2020年將會增長強勁。

▼▼▼相關圖輯：iPhone 12 Pro渲染圖▼▼▼

+ 3 + 2

▼▼▼相關圖輯：Redmi Note 9 Pro▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

▼▼▼相關圖輯：SAMSUNG Galaxy Note 20新圖曝光 續用屏幕設計、後鏡頭位置有變▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

HUAWEI P40 第一減！減價後成市場上最平的 5G 手機

OnePlus 8 系列規格及價錢全面曝光，全系支援 5G，定價 $3300 起

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】