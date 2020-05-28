ZA Bank 專訪　虛擬銀行跟傳統銀行及電子錢包的差異

ZA Bank 成為香港第一間正式投入服務的虛擬銀行，記者就特別訪問了 ZA Bank 的零售銀行主管吳忠豪（Calvin），研究一下到底虛擬銀行跟傳統銀行、電子錢包比較，有何不同之處。

聯合國於2005年提出普惠金融的概念，希望為普羅大眾，包括低收入人士，提供平等獲得盡責及可持續的金融服務的權利。而引入虛擬銀行，就是香港金融管理局希望達到普惠金融目的的其中一步。ZA Bank 眾安銀行有限公司就是 8 間領有虛擬銀行牌照的機構當中，第一間正式投入服務的虛擬銀行。

記者訪問 ZA Bank 的零售銀行主管 Calvin 吳忠豪，了解虛擬銀行跟傳統銀行的分別。（區慶威攝）

讀者可能會好奇，到底虛擬銀行跟傳統的銀行，甚至近年興起的電子錢包之間，究竟有何相同以及相異之處？記者特別訪問了 ZA Bank 的零售銀行主管吳忠豪（Calvin），由他為大家解答以上的一些疑問。

跟傳統銀行相同的發牌要求

根據 Calvin 所講，原來虛擬銀行跟傳統銀行一樣，同樣受到金融管理局的法規所監管（金管局須信納申請人已符合《銀行業條例》附表 7 所載有關認可的最低準則），換言之虛擬銀行入門門檻，跟經營傳統銀行相去無幾。不過 Calvin 亦補充，虛擬銀行牌照不可以設立實體分行之餘，亦不可以收取最低存款額的手續費，是跟傳統銀行其中一樣的最基本的分別。

牌照容許虛擬銀行提供跟傳統銀行基本上相同的全套服務，當中包括定期及活期存款、提款、貸款、轉帳、保險、外匯、信用卡及投資等多項服務。虛擬銀行雖然不可以設立實體分行，不過就必須設有一個實體的營運場地，例如 ZA Bank 就選址他們在數碼港的辦公室。另外，虛擬銀行牌照容許銀行設立櫃員機，不過 ZA Bank 就選擇先發展存款、貸款等可以經 mobile banking 先行開設的服務，至於櫃員機及提款的安排，就會在短期內有更多的發展。

電子錢包不可相提並論

雖然有不少朋友可能會以為，近年好像 Tap & Go、支付寶、WeChat Pay 等電子錢包，功能上跟一般的儲蓄戶口其實相去無幾，不過 Calvin 坦言兩者間只有使用上的體驗類似，實際上可以提供的服務其實相去甚遠。Calvin 指，雖然電子錢包現時已經支援 FPS 轉數快服務，可以存錢亦可以轉帳，不過電子錢包牌照本身，就有不少的限制。

ZA Bank 受金融管理局的《銀行業條例》所規管，存戶同樣受到存款保障基金的保存。（區慶威攝）

例如電子錢包不可以為用戶的「存款」提供利息，「存款」及轉帳均有一定上限，亦不可以提供貸款服務，自然各種需要正規銀行戶口的政府或公營機構服務，亦無法使用電子錢包替代。虛擬銀行有著跟電子錢包相似的優點，例如開戶簡單、審批容易，而同時更提供完全的正規銀行服務。

ZA Bank 以全面 Mobile Banking 作出發點

作為全香港第一間虛擬銀行，ZA Bank 以全面的 Mobile Banking 體驗為出發點，意味著 ZA Bank 的大部功能，跟傳統銀行最大的分別，是不會要求人客事事必須到分行辦理。舉個簡單的例子，雖然香港已經推出 FPS 轉數快服務，不過不少商戶、公營機構依然只能夠以戶口號碼轉帳，但不少銀行的 Apps 本身無辦法將另一間銀行（甚至同一間銀行）的戶口號碼作為轉帳之用（無法加入為 Payee 收款人），用戶只能夠在電腦的 Internet Banking（或需配合流動保安編碼號），甚至在分行提交申請，才可以新增 Payee；而 ZA Bank 就可以簡單在 Mobile App 當中，直接加入戶口號碼作 Payee 轉帳，使用起來非常方便。

提供極高活期利率

虛擬銀行在牌照上跟傳統銀行所受的監管基本相同，所以亦同樣受到香港存款保障委員會的存款保障基金最高 50 萬的存款保障。ZA Bank 亦因此，為存款 50 萬以內的用戶，提供高達 1% 的活期利率，比起現時市面一般 0.001% 的活期利率，高達 1,000 倍。舉個例，若果同樣以 3 月底存入 50 萬一年計算，用戶在 ZA Bank 可以賺取達 $5,000.23 的利息，而在其他銀行，則只能夠得到大約 $5 的利息。另外，ZA Bank 更標榜全年 7/24（一星期 7 日每日 24 小時）的銀行服務，當中包括定期存款的息口報價，而貸款服務亦全年無休（每日 0930 至 0100）。

ZA Bank 的 Mobile App 在操作上同時提供安全及便利兩大優點，例如一般存款開戶，用戶只需上載身份證文件（以幾個不同角度拍攝以認證真偽）、使用手機內建的指紋感應或 Face ID、用戶上載可以多角度辨認的人像影片作生物辨證，就可以成功開戶，只有貸款需要才會要求上載其他文件。另外，ZA Bank 亦支援類似 PayMe 的電子直接付款授權綁定，用戶可以從 ZA Bank 處，要求自己在其他銀行的同名戶口直接授權提款，免卻每次使用 FPS 轉帳的麻煩（當然用戶亦有權選擇不使用）。記者自己試用個多月的時間，就發覺以 ZA Bank 轉帳其他銀行的戶口號碼，或者在一般銀行 Mobile App「定期」例外維修的時間，以 ZA Bank 處理其他繳費，實在非常方便。若果各位朋友，有興趣試用 ZA Bank 的 Mobile Banking 服務，享用達到 1% 的活期利率及其他優惠，可以按此連結登記帳號。

截至 2020 年 4 月 30 日，香港金融管理局已經發出總共 8 個虛擬銀行牌照，其中除了 ZA Bank 眾安銀行外，更包括了天星銀行有限公司、螞蟻銀行(香港)有限公司、富融銀行有限公司、LIVI VB LIMITED、MOX BANK LIMITED、平安壹賬通銀行(香港)有限公司，及匯立銀行有限公司。相信在各虛擬銀行陸續投入服務之後，將可以為廣大市民，在利率及銀行服務上，提供各多俱競爭力的選擇。