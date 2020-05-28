一田購物優惠日現場攻略 超平家電：氣炸鍋、Dyson激減 吸塵機4折

【一田購物優惠日 2020】一田百貨 每半年一次的 購物優惠日 又開始，由5月28日至6月3日期間，所有貨品特價發售，HK01記者殺入荃灣店直擊減價優惠，現場減價家電包括雪櫃、抽油煙機、空氣清新機甚至按摩椅等都有折扣，值得留意人氣產品：各品牌氣炸鍋 及 吸塵機 激平發售，更可憑信用卡獲取一田現金券，最後教大家如何入手！

必睇登記連結：一田購物優惠日 簡單幾步預先登記

記者取得一田百貨荃灣店入場登記 【林勇 攝】

「一田購物優惠日」於 2020年5月28日至6月3日連續7日大減價，於全線一田百貨/一田超市及10個特別展場（一田超市優惠日至6月24日）展開，記者現場直擊包括按摩椅、廚房電器、氣炸鍋、吸塵機、手提電腦及電視等多項特價

▼ 一田購物日現場直擊【點圖放大睇優惠】▼

OSIM按摩椅

廚房電器

+ 35 + 34 + 33

吸塵機及空氣清新機

+ 4 + 3 + 2

電腦電視

+ 6 + 5 + 4

指定信用卡攞現金券方法

於一田購物優惠日（28/5-3/6）營業時間期間，於當日以指定信用卡（滙豐信用卡 及 一田信用卡）簽卡淨值滿HK$1,000，聯同一田發出收據及信用卡交易存根，到場內指定換領點可獲取一田現金禮券（HK$50 / 消費滿HK$100可使用一張）同時指定標籤「額外95折」貨品取得額外95折。

注意滙豐信用卡換領現金券期間為 5月28日至6月3日，每人每日憑卡及消費證明最多可換10張；而一田信用卡換領期至6月24日，每人每日憑卡及消費證明可換2張，換完即止。