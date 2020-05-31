《鬼滅之刃》昭和毛筆字型數碼檔案大減價　Windows及Mac均可使用

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

吾峠呼世晴漫畫改篇、ufotable製作《鬼滅之刃》動畫的華麗戰鬥畫面固然燃燒經費，其「大正浪漫」美學觸覺都好獨具一格。當中用到的書法「日本昭和書体毛筆字型」剛柔並重非常搶眼，乃現年84歲的書法家坂口綱紀手筆。此字型版權擁有者「日本昭和書體公司」把兩種組合的字型放上官網予大眾付費下載，現在因應新冠肺炎瘟疫更賣大包以近2折減價促銷！

《鬼滅之刃》動畫製作組使用變體的「日本昭和書体毛筆字型」來呈現角色外號同名字（點擊放大圖片細睇詳情）：

每個字皆由84歲高齡的書法家坂口綱紀所寫（點擊放大圖片細睇詳情）：

為回應動畫迷對此款字體的熱愛，變體日本昭和書体毛筆字型經由其版權公司「昭和書体」於官網推出Mac與Windows雙系統檔案予大眾付費下載，希望創作者、漫畫家和同人作者能夠使用字型來幫助他們的創作。 包含兩款套件「闘龍書体／陽炎書体」及「黒龍書体／銀龍書体」兩種組合（點擊放大圖片細睇詳情）：

+2

「闘龍書体／陽炎書体」及「黒龍書体／銀龍書体」本來各定價23,960日圓，但該公司進一步為援助受新冠肺炎瘟疫影響的動漫業，大減價87%（近1折），3,300日圓即可入手。有興趣的《鬼滅》Fans不妨移玉步至官網（12）下載。

資料來源：(株)昭和書体、Twitter@showa_shotai

《鬼滅之刃》推出伊之助「快速Cosplay Tee」　一秒變身豬突猛進
上原亞衣苦練唱LiSA《鬼滅之刃》紅蓮華太難聽？網民：拍AV算吧
《鬼滅之刃》爆cos彌豆子彈紅蓮華 鋼琴家Pan Piano賺200萬點擊
鬼滅之刃小說第三作《風之路標》7月登場　實彌成為風柱故事公開
課之呼吸！《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》手遊開始事前登錄送特典
CASIO G-Shock FROGMAN 五代潛水錶 3個原因行針好過跳字
Canon EOS M6 Mark II復古小巧性能強大　M系列旗艦機拍片一樣得
一田購物優惠日現場直擊 超平家電：氣炸鍋、Dyson激減 吸塵機4折
ASUS 性價比筆電新作 VivoBook S14 搭配 Ryzen 7 上陣
八達通日日賞計劃逐步終止！現會員需於指定日期前兌換積分
Dyson Corrale無線直髮夾上手試玩　實測5分鐘直髮效果
日本國家旅遊局送雙人來回鹿兒島等地機票8月起行　望重振觀光
日本醫院、網民力撐HK Mask　旺角展出創意設計　兼售特別版口罩
一田購物優惠日全場1折起！簡單幾步預先登記　氣炸鍋、電視激減
LG V60 ThinQ 抖音廣告用偷拍突出前後鏡頭　網民狠批急下架道歉
Facebook 用戶個人私隱網上被兜售　總共 5 億個香港用戶未能倖免
日本懵兄Tinder上跟親妹配對！還私訊：妳同我阿妹撞名真親切呢！
《英雄聯盟》比賽爆出疑似辱華事件？中國玩家：為什麼選瘟疫之源
五月天演唱會（附連結）｜3大免費睇直播方法　2020年五月之約
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。