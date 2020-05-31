《鬼滅之刃》昭和毛筆字型數碼檔案大減價　Windows及Mac均可使用

吾峠呼世晴漫畫改篇、ufotable製作《鬼滅之刃》動畫的華麗戰鬥畫面固然燃燒經費，其「大正浪漫」美學觸覺都好獨具一格。當中用到的書法「日本昭和書体毛筆字型」剛柔並重非常搶眼，乃現年84歲的書法家坂口綱紀手筆。此字型版權擁有者「日本昭和書體公司」把兩種組合的字型放上官網予大眾付費下載，現在因應新冠肺炎瘟疫更賣大包以近2折減價促銷！

《鬼滅之刃》動畫製作組使用變體的「日本昭和書体毛筆字型」來呈現角色外號同名字（點擊放大圖片細睇詳情）：

每個字皆由84歲高齡的書法家坂口綱紀所寫（點擊放大圖片細睇詳情）：

為回應動畫迷對此款字體的熱愛，變體日本昭和書体毛筆字型經由其版權公司「昭和書体」於官網推出Mac與Windows雙系統檔案予大眾付費下載，希望創作者、漫畫家和同人作者能夠使用字型來幫助他們的創作。 包含兩款套件「闘龍書体／陽炎書体」及「黒龍書体／銀龍書体」兩種組合（點擊放大圖片細睇詳情）：

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「闘龍書体／陽炎書体」及「黒龍書体／銀龍書体」本來各定價23,960日圓，但該公司進一步為援助受新冠肺炎瘟疫影響的動漫業，大減價87%（近1折），3,300日圓即可入手。有興趣的《鬼滅》Fans不妨移玉步至官網（1／2）下載。

資料來源：(株)昭和書体、Twitter@showa_shotai