《鬼滅之刃》昭和毛筆字型數碼檔案大減價　Windows及Mac均可使用

撰文：黃正軒
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吾峠呼世晴漫畫改篇、ufotable製作《鬼滅之刃》動畫的華麗戰鬥畫面固然燃燒經費，其「大正浪漫」美學觸覺都好獨具一格。當中用到的書法「日本昭和書体毛筆字型」剛柔並重非常搶眼，乃現年84歲的書法家坂口綱紀手筆。此字型版權擁有者「日本昭和書體公司」把兩種組合的字型放上官網予大眾付費下載，現在因應新冠肺炎瘟疫更賣大包以近2折減價促銷！
《鬼滅之刃》動畫製作組使用變體的「日本昭和書体毛筆字型」來呈現角色外號同名字（點擊放大圖片細睇詳情）：
每個字皆由84歲高齡的書法家坂口綱紀所寫（點擊放大圖片細睇詳情）：
為回應動畫迷對此款字體的熱愛，變體日本昭和書体毛筆字型經由其版權公司「昭和書体」於官網推出Mac與Windows雙系統檔案予大眾付費下載，希望創作者、漫畫家和同人作者能夠使用字型來幫助他們的創作。 包含兩款套件「闘龍書体／陽炎書体」及「黒龍書体／銀龍書体」兩種組合（點擊放大圖片細睇詳情）：
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「闘龍書体／陽炎書体」及「黒龍書体／銀龍書体」本來各定價23,960日圓，但該公司進一步為援助受新冠肺炎瘟疫影響的動漫業，大減價87%（近1折），3,300日圓即可入手。有興趣的《鬼滅》Fans不妨移玉步至官網（1／2）下載。
資料來源：(株)昭和書体、Twitter@showa_shotai
たくさんのクリエイターさん、漫画家さん、同人作家さんに使っていただき創作のお手伝いが出来たら嬉しいです。— 株式会社昭和書体 毛筆フォント (@showa_shotai) April 13, 2020
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