MacBook Pro 13吋升級16GB RAM費用突增逾倍！歐美調整香港照跟？

【Apple MacBook Pro 13吋升級16GB RAM加價】外媒MacRumors發現Apple官網的 2020年新版13吋MacBook Pro記憶體升級突然大幅加價一倍！若從最基本配置的8GB RAM改配16GB RAM，由原有額外支付100美元（約港幣775.19元）增加至200美元（約港幣1,559.39元）。

13吋MacBook Pro（2020年新版）記憶體升級在Apple官網忽大幅加價一倍，此調整發生於美國時間5月30日。北美市場外就連歐洲和英國也一樣：德國從125歐元增加到250歐元；英國從100鎊增加到200鎊（點擊放大圖片細睇詳情）：

MacRumors認為即使Apple有時會隨零件成本的變化而調整升級所需費用，但2020年版13吋 MacBook Pro推出還不到一個月，這樣短時間內已有調整實屬不尋常。

入門級的2020年13吋 MacBook Pro跟之前型號基本上相似，同樣使用的第8代Intel處理器，很多其他內部零件都有保留。硬件則有若干改動如新的剪刀式魔術鍵盤（Magic Keyboard）。Apple新商品推出如此短的時間內便調整價格的情況相當罕見，表示Apple有可能將意外增加的成本轉嫁給消費者。重溫2020年13吋 MacBook Pro上市報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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肺炎瘟疫關係，近幾個月世界各地供應鏈中斷，但Apple最主要生產夥伴都位於中國，中國亦先於各國解封解封。因此一個月前Apple對13吋MacBook Pro定價後，之後的供應情況應該有改善，而不是惡化，按理成本不會上漲。

香港市場價格亦照跟歐美市場升幅，升級至16GB RAM需額外支付港幣1,500元。希望Apple方面能早日對加價原因有所交代吧（點擊放大圖片細睇詳情）：

香港市場價格亦照跟歐美市場升幅，升級至16GB RAM需額外支付港幣1,500元。（Apple官網擷圖）

資料來源：MacRumors