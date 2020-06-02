【Casio G-Shock 心率偵測 高防Apple Watch？】Apple Watch作為運動手錶，雖然標榜三防，但對運動錶有更高要求未必能滿足，Casio 公布G-Shock新系列 H1000，沿用經典G-Shock全面保護外型以外，首次加入心率監測、GPS功能、指南針溫度三重傳感器等新功能，是高防撞版Apple Watch！

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G-SHOCK新系列G-SQUAD運動智能手錶 【CASIO】

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G-SHOCK新系列G-SQUAD運動智能手錶，型號 GBD-H1000 的新錶沿用經典G-SHOCK六角錶肉、防撞擊、200米防水、防泥的「三防」保護外，新系列更首次加入心率監測功能，同時追加獨立GPS定位，以iOS / Android 手機「G-SHOCK Move」App 連接手錶，可以記錄心率外，同時內置傳感器偵測 高度及氣壓/ 指南針方位 /溫度 / 測量步數 等五重傳感。G-SHOCK Move程式參考運動科學研究公司 FIRSTBEAT 資料庫，用以計算用家已燃燒卡路里及記錄運動行程，亦能在H1000 設定並管理鍛練活動，例如自創訓練計劃、監測訓練進度，計算運動中最大攝氧量。

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而與Apple Watch一樣可以Bluetooth連接及接收手機應用程式的通知訊息，只要iOS / Android 系統開啟通知功能就能接到App或系統發出通知，因此能支援 Whatsapp 及 LINE、email、程式Newsfeed等預覽訊息。G-SQUAD系列手錶USB及太陽能充電，H1000的時間模式（Time mode）支援單獨使用太陽能充電，用USB充電約2.5個小時後，運動功能可連續使用長達14個小時。H1000錶面的高清高對比度（MIP）LCD液晶顯示，錶面底部配置高亮度LED燈夜間運動時能即時查看數據。（售價 HK$3,680）

入門版抽起心率偵測

G-SQUAD系列亦有入門版，型號 GBD-100 除心率偵測功能外，基本設定與H1000相同，內置計步器、高達20組間距計時器、140個圈速計時記錄和100次跑步計時，配合G-Shock MOVE App亦能計算卡路里燃燒及運動記錄，亦支援手機通知顯示。（售價HK$1,280）