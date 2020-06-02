理的口罩6.3網上開賣！ASTM Level 3　登記購買方法＋4大須知免DQ

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【Ultra Ready 理的口罩】Ultra Ready理的首批香港生產口罩將於明日（6月3日）上午10時起接受網上登記。理的口罩達ASTM Level 3，售價150元50個（非獨立包裝）。

（Ultra Ready理的）

理的口罩會在6月3日上午10時開始以Google Form形式公開接受登記。理的口罩符合美國標準ASTM F2100-11（Level 3）及歐洲標準 EN14683 Type IIR，B.F.E. 、P.F.E.、 V.F.E. ≥99%。

↓↓↓ 登記及購買方法如下 ↓↓↓

登記詳情：

日期： 6月3日早上10時

名額：500盒，每人限買1盒，先到先得

售價：150元1盒（包順豐速遞）

付款方式：Paypal / Payme

送貨方式：只限順豐速遞，如到自取點或智能櫃取貨可按此參閱；住宅或偏遠地區，送貨時間或會多於1個工作天

4大登記購買須知免DQ

1) 成功登記者，須按電郵發送時間起計48小時內完成入數，並傳回入數紀錄方為有效，否則視作放棄訂單

2) 登記時，資料必須齊全，包括中英文全名、電話、收貨地址、電郵

3) 由於衛生問題，產品不設退換

4) 若沒有收到確認郵件，可檢查垃圾郵件資料夾

更多詳情：按此

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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