AI搶走微軟80位新聞編輯飯碗　假新聞充斥網絡竟敢冇人類把關？

AI搶走人類飯碗的橋段，如今在微軟（Microsoft）裡真實上演。這間科技巨頭近期決定以AI取代MSN網站的新聞編輯團隊，預計將在6月底進行裁員，導致至少數十名外包員工因此失去工作。

目前微軟MSN網站上的新聞，主要是由編輯團隊整理其他媒體報導，重新挑選首圖及下標後編整而成，但現在微軟認為AI能夠勝任這份工作。綜合各家媒體報導，英美兩國共有近80名外包員工受到影響。

微軟過去曾聲稱，他們能擺脫假新聞的陰霾，便是依靠其龐大的編輯團隊。（Microsoft圖片）

對於這個消息，微軟僅表示，「如同所有企業，我們會定期評估業務情形，這有可能令公司增加對特定領域的投資，或者導致人員的重新安排。」並澄清這些決定並非歸咎於在美國肆虐的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情。

有員工在得知裁員消息後自嘲，「我花了大量時間閱讀關於AI及自動化取代工作的新聞，而現在AI就在這裡搶走了我的工作。」

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微軟解僱新聞編輯全面擁抱AI，員工質疑後果可能不妙

MSN網站上的新聞並非原生內容，而是編輯從包括《華盛頓郵報》、《福斯新聞》、《紐約時報》等各大媒體，微軟新聞服務全球超過1,000家的合作夥伴中，挑選適合的內容加以編輯、再呈現於首頁上。

實際上，微軟早已開始利用AI加速新聞編輯，MSN網站上寫道，這上千家合作媒體每天會向微軟新聞發送超過10萬條訊息，AI在接收到新聞時，會對文章進行初步鑑定，判斷其新舊程度、類別、題材、點閱潛力，並提交給編輯處理。

一名被裁員的員工更透露，微軟已經實行半自動化新聞編輯好一段時間，這次才決定大規模取代人類員工。

也有員工認為，利用AI代替人類編輯新聞，是非常危險的一件事。微軟新聞有非常嚴格的編輯規範，這是為了確保網站上不會出現不恰當的內容，特別是對未成年人而言。

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另外，人類編輯可以憑借經驗把控文章品質、避免假新聞，甚至增進小型媒體優質新聞的曝光機率。尤其是假新聞問題，目前利用AI推送內容的Facebook、Google等平台，都避免不了假新聞爭議，必須仰賴查核團隊把關。

根據《Business Insider》報導，2018年底，微軟新聞副總裁雷伯恩（Darren Laybourn）才透露，他們就是依靠編輯團隊的力量，才得以擺脫各平台甚囂塵上的假新聞問題。

在平常時候，讀者或許很難注意到由AI操刀新聞編輯有什麼影響，然而一旦遭遇重大事故，例如現在進行式的新冠肺炎，如何篩選內容就會變得極為重要，全權交給AI可能導致網站品質受影響，影響用戶體驗。

在平常時候，讀者或許很難注意到由AI操刀新聞編輯有什麼影響，然而一旦遭遇重大事故，例如現在進行式的新冠肺炎，如何篩選內容就會變得極為重要，全權交給AI可能導致網站品質受影響，影響用戶體驗。（GettyImages）

福布斯、BBC都在用，仰賴AI加速新聞產出成趨勢

雖然可能不像微軟如此激進，無論是科技巨頭還是傳統媒體，開始利用AI協助編輯、撰寫新聞已經成為一項趨勢。AI可以處理一些單調、沒有太大變化的定時新聞報告，或者給予人類編輯意見、加快新聞處理的腳步。

前者舉例來說，《BBC》曾在2019年英國大選期間，仰賴AI徹夜緊跟各個選區的開票結果，生成近700篇選舉戰況新聞。《BBC》新聞實驗室編輯麥肯齊（Robert McKenzie）表示，如果沒有使用機器生成報導，他們不可能為每個選區發布新聞報導。

《福布斯》也開發出一套名為Bertie的AI新聞系統，它可以為記者們呈現即時的話題趨勢，並協助編輯下標與挑選照片，讓文章變得更吸睛。《彭博社》也提到，該社記者會建立自己的文章模板，再利用Cyborg系統分析公司營收，短時間內產生新聞報導。

Google也洞悉到新聞領域的AI趨勢，甚至在近期為新時代的記者推出AI培訓課程，幫助業界人士理解AI在這塊領域究竟有何妙用。

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