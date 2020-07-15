Apple首款屏下指紋解鎖產品竟非iPhone！？新技術任何位置可解鎖

由去年起一直有傳 Apple 將會於今年推出的新產品搭載屏下指紋技術，而究竟哪一款 Apple 產品會搭載這項新技術？

據近日所得到的消息，Apple 好大可能率先在iPad Air 中搭載這頭新技術。而 Apple 的屏下指紋技術有另於現時其他手機的屏下指紋解鎖，過住的屏下解鎖技術是需要用家於屏幕上指定位置進行解鎖，至於 Apple 的指紋解鎖技術是於屏幕上任何位置都可以解鎖，大大方便了用家。

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至於大家會問，iPhone 幾時先會搭載這項新技術？ 據以往的經驗來看，Apple 都會將新技術先放到iPad 上使用後才會到 iPhone，如果消息屬實，相信到2021年的iPhone 才會搭載屏下指紋解鎖技術。

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