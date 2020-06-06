NASA 太空人上太空發現 GoPro 無 SD 記憶卡　最後原來係咁解決

SpaceX 與 NASA 合作的 Crew Dragon 太空船及 Falcon-9 火箭早前成功升空，太空人忽然成為熱門話題；近日就有一條 NASA 影片再被炒熱，太空人升空後準備太空漫遊，才發現手上 GoPro 似乎沒有記憶卡；唔通要返落地球買？

SpaceX 與 NASA 合作的 Crew Dragon 太空船及 Falcon-9 火箭早前成功升空，成為美國近 9 年來首次本土發射載人太空任務，亦是美國首次由商業企業營運的太空載人升空計劃，難怪成為全球焦點所在。因為今次 SpaceX 任務的注目度，連帶有份在地面協助 SpaceX 升空的 NASA 太空人 Drew Feustel 都被翻舊帳，一條 2018 年在國際太空站（International Space Station／ISS）拍攝的影片近日就被網絡瘋傳。

上到太空先發現 GoPro 無 SD 卡，其實真係幾濕滯。（NASA）

這條由用戶上載的影片，早前出現在 NASA 的 Twitch 剪輯影片類別，當時 Drew Feustel 正與拍檔 Ricky Arnold 準備為 ISS 太空站的站外冷凍系統作出維修，而進行定期的太空漫遊。就在 Feustel 準備以 GoPro 拍攝太空漫遊的時候，他似乎發現了一些不尋常的地方，並向 NASA 的地面控制人員求助：

Feustel：「侯斯頓（NASA 太空總署所在地）我有個關於 GoPro 的短問題想問一問？」

NASA 控制員：「洗耳恭聽，請隨便問。」

Feustel：「當我準備去撳拍攝掣的時候... GoPro 彈出一個 no SD 的顯示，我是否需要 SD 去進行攝錄？若果 GoPro 已經在錄影中，是否應該有一盞紅燈去顯示？」

NASA 控制員：「據我所知，若果 GoPro 入面有 SD，錄影的時候應該有一盞紅燈顯示的。」

Feustel：「但係它表示無 SD 卡，即是代表？」

NASA 控制員：「似乎就是 GoPro 入面是無 SD 卡的意思。」

↓ 一齊重溫 SpaceX 升空及睇下到底係邊部 GoPro ↓

+ 5 + 4 + 3

平常去旅行無 SD 卡，大家還尚且可以貴一點在目的地購買，不過要在太空站附近找一間電器店購物，似乎有點匪夷所思。還好，在這一次太空任務裡面，太空站上除了 GoPro 之外，另外亦準備了 Nikon D5 相機，拍攝任務最終亦順利完成。

大家可以從以下影片，重溫 Feustel 當日的尷尬經歷：

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來源：ScienceAlert