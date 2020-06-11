【日本家計調查】揭遊戲課金暴升 飲食交通消費大跌九成

【日本人消費只剩下買遊戲主機和Game？】新冠肺炎（COVID-19）瘟疫令全人類減少非必要外出、留家防疫，連帶消費習慣完全改變，嚴重打擊經濟。日本政府近日公佈4月家庭收支統計報告，發現飲食、交通、服飾等生活支出比去年同期都大幅減少，主題樂園門票、機票之類娛樂旅遊使費更是大跌九成以上。消費市場一片愁雲慘霧中卻有一支異軍突圍而出！那究竟是..？

日本總務省定期公佈每月、每季及每年的家庭消費收支報告，上周公佈的4月支出調查，竟然出現2001年來較去年同期之最大跌幅！情況令人憂慮（點擊放大圖片細睇詳情）：

日本4月家庭支出在飲食、醫療、交通、教育、服裝、娛樂等類別都有減少趨勢，尤其是裝身和娛樂的界別跌幅相當嚴重。因為多國防疫封關根本無處可去，外出旅遊相關的更是暴跌九成以上，損失慘重（點擊放大圖片細睇詳情）：

因為人人居家隔離自肅，水電煤費的支出都增加了。買電腦及遊戲主機支出大幅上升七成，遊戲軟體方面的消費更急升超過一倍！的而且確，宅在家中打機是不少人過去幾個月的唯一消遣。有網民在討論區發起「新聞指4月遊戲支出是去年兩倍，大家買了甚麼遊戲？」的討論串，可見調查數據反映了若干現實（點擊放大圖片細睇詳情）：