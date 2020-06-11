中國廠量產屏下自拍鏡頭！全螢幕手機終面世　新物料及技術防霧化

手機品牌都想提升螢幕佔比，透過收窄邊框等手段來盡量擴大顯示空間。近年全螢幕更是智能手機設計的聖杯，如何擺放前置自拍鏡頭或感應器組件成為一盤學問。開孔、水滴形或iPhone的「瀏海」都是熟悉的設計，有廠牌更把鏡頭嵌入機身，使用時才彈出。中國大陸顯示器製造商Visionox宣稱開發出全球首個可量產的屏下鏡頭解決方案「InV see」，實現真正全螢幕手機。

全螢幕手機不是夢？中國大陸OLED產品製造商Visionox（維信諾）發表「InV see」，標榜以「新材料、新器件、新設計」提供全球首個可量產的屏下鏡頭方案。InV see據稱可以真正把前置自拍鏡頭完全隱藏於螢幕底下，同時不影響顯示、能保持拍攝質素。Twitter上有情報流出（點擊放大圖片細睇詳情）：

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ — Ice universe (@UniverseIce) June 8, 2020

據了解，InV see方案開發應用新透明OLED器件、新型驅動電路和像素結構，並導入高透明新材料，平衡了顯示效果和屏幕透明度，呈現更優質的顯示和拍照效果（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 4 + 3 + 2

除了透明新物料、新電器同結構等硬件層面的設計，InV see方案的前置鏡頭本身具備軟件特殊演算法，進一步解決透光度不足、影像模糊不清、對比度低和起霧等開發屏下鏡頭常遇到的問題（點擊放大圖片細睇詳情）：

Visionox 表示InV See方案採用全新製程及封裝技術，已突破量產工藝的樽頸。採納此方案的手機據稱將於短期內發表，但尚未透露品牌名稱和具體上市日期。

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資料來源：IT之家、Android Authority