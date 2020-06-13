Photoshop Camera免費P圖app教學 扮Billie Eilish一指特效

【Photoshop Camera】Adobe作為Photoshop玄門正宗（「P圖」一詞也是沿至Photoshop），早前已有iPad版Photoshop可以專業後製相片，但一般民用又未必用到太專業功能，日前Adobe推出免費app Photoshop Camera，實現一拍即自動執相、AI判別相片性質自動建議執相效果，最強勁的是內置多款免費相機特效，環境相日夜轉換、天氣變晴、連Bille Eilish魔鬼之翼效果也可以一鍵達成，比「美圖秀秀」更強大！

Photoshop Camera目前於AppleApp Store（iOS）推出，Android版支援機種包括Google Pixel、Samsung Galaxy及OnePlus ，利用 iPhone 強大拍攝功能即時為相片加入AI特效，或重修過去拍攝的相片，將專業版功能直接帶到手機，毋須任何Photoshop經驗就可以使用Photoshop Camera進行圖像創作。

Photoshop Camera現於iOS上架 【軟件截圖】

超多濾鏡免費用

Photoshop Camera 支援80多個自定義相機濾鏡，可以在拍攝之前即時Photoshop效果套用，或將已拍攝的相片後期製作。Adobe亦首次與潮流藝人合作，近年炙手可熱女歌手Billie Eilish人氣爆燈，雙方組成合作夥伴，Adobe會在Photoshop Camera提供Billie Eilish 兩款濾鏡、包括動態效果免費用，除此以外80多款濾鏡中亦有分為Food（食物拍攝）、Protrait（人像）、Lanscape（風景）等效果，透過AI辨認相片類型自動作出調整。

Billie Eilish聯乘的其中一款濾鏡Wings，造型似惡魔，亦是其MV〈All good girls go to hell〉特別效果！

除了濾鏡套用也可以用Photoshop Camera執相，魔術棒一鍵基本相片自動編輯：曝光度，飽和度調整光暗、剪裁相片，滿意效果後可儲存不同社交媒體適用大小，傳統4/3、16/9 Facebook相片、Instagram 4/5、5/4等，製作完成後裁剪不同大小方便上載到社交媒體。

▼▼Photoshop Camera 執相使用【點圖睇教學】▼▼

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