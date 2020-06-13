侍魂 Samurai Shodown NEOGEO合集 EPIC限時送！附登記取得方法

【侍魂 Samurai Shodown NEOGEO合集 免費拎】Epic Games Store 又送Game！繼《GTA V》、《Borderland The Handsome Collection》、第一代《OVERCOOKED! 》PC版後，近日更將SNK 30周年、去年推出的格鬥大作：侍魂Samurai Shodown NEOGEO合集 限時免費取得，以下介紹獲取方法。

侍魂 Samurai Shodown NEOGEO合集 收錄6款家用機版格鬥遊戲 【EPIC Games】

侍魂NEOGEO經典6合1

SNK 30周年，去年推出多款經典遊戲重新製作，《侍魂》系列（Samurai Spirits）去年6月正式登陸Epic Games Store，收錄90年代到00年代期間，於NEOGEO AES家用主機曾經推出的系列作品，包括《侍魂》(サムライスピリッツ)（1993年）、《真 侍魂 霸王丸地獄變》(真サムライスピリッツ 覇王丸地獄変)（1994年），《侍魂 斬紅郎無雙劍》(サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣)（1995年），《侍魂 天草降臨》(サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣)（1996年），《侍魂 零》(サムライスピリッツ 零)（2003年）及《侍魂 零 特別版》(サムライスピリッツ 零 Special)（2004年），同時收錄一款未推出於家用平台遊戲。

《侍魂 Samurai Shodown NEOGEO合集》於EPIC Games平台原價US$39.99，現減至免費，登記EPIC Games會員登入，再以連結免費取得，注意限時免費由現在至2020年6月18日晚上23:00止。

Epic Games下載步驟【點圖放大】

另外《侍魂 Samurai Shodown NEOGEO合集》只有PC平台版本，Mac用家的Epic Games啟動器不能開啟遊戲，若要在Mac上遊玩可以參考以下連結方法。

必睇教學：Parallels 15 4百幾蚊MacBook行Win10雙系統超簡單設定

▼侍魂 Samurai Shodown NEOGEO合集影片▼