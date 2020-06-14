SpaceX 模擬器免費玩！停泊 ISS 太空站訓練超真實　難過駕駛高達

【SpaceX 模擬器免費玩】SpaceX 與 NASA 合作的 Crew Dragon 太空船及 Falcon-9 火箭早前成功升空，並與 ISS 國際太空站接合。SpaceX 近日就將訓練太空人停泊太空船到 ISS 國際太空站的模擬器，開放予公眾嘗試，原來要成功對接，難度非常之高！

睇高達長大的我們，當看到 SpaceX 太空員制服似十足《馬沙之反擊》中亞寶的太空衣，心入面難免憧憬有朝一日可以換自己穿上。不過要當太空員，除需要絕不一般的學歷之外，駕駛太空船更加並非大家想像般像打機一樣輕鬆。

SpaceX 的 Crew Dragon 太空船制服似足《馬反》中亞寶的太空衣，不過操作太空船就肯定無操作高達咁簡單！（SpaceX）

你以為在無重狀態要將太空船同太空站對接成功停泊是一件容易的事？SpaceX 最近就將 Crew Dragon 太空船對接到 ISS 國際太空站的訓練用模擬器開放予大家嘗試，原來要成功唔「撞船」，一啲都唔簡單！

↓ SpaceX 模擬器操作教學 ↓

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SpaceX 太空船模擬器操作非常迫真，太空船一開始是稍為偏離航道，大家要先利用右邊控制器修正船身角度，再配合左邊控制器，將太空船拉回正確航道之上。記者大概有點運氣，第 2 次進行模擬訓練已經成功跟太空站接合。其實跟我們平常打機的最大分別，在於大家要習慣太空船操作跟現實一樣，需要大量的耐性作微調，而由於操作預設為靈敏模式，每一下輸入其實太空船大概只會移動 1-2cm，在畫面上的顯示輕微到大家未必會為意。不過若果作大量輸入的話，太空船則很容易偏離目標。

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雖然模擬訓練由一開始跟太空站只有 200M 距離，不過若果要成功跟太空站接合，整個過程可能需時 30 分鐘至 1 個小時，大家主要考慮物件在無重狀態中的慣性去操作，而並非像平常打機一樣，希望一蹴即就。

係時候試試自己的駕駛技術了：SpaceX 停泊 ISS 太空站模擬器