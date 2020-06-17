理的Ultra Ready口罩抽籤今截止！65元1盒　6大重點做錯隨時DQ

【理的Ultra Ready口罩抽籤】盈健醫療Human Health再進行理的Ultra Ready口罩抽籤，以成本價65元出售，本星期三（2020年6月17日）截止。

盈健醫療搜羅550盒口罩，包括成人、中童及小童，以65元1盒（30個）出售，現正在網上登記抽籤，6月17日中午12時截止，其中數量成人300盒、中童150盒、小童100盒。

↓↓↓ 理的口罩規格 ↓↓↓

↓↓↓ 登記步驟（點小圖放大看） ↓↓↓

盈健醫療表示，會在截止登記後隨機抽籤出550個名額，成功抽中者將於6月18日晚上6時收到SMS確認通知。

登記5大重點 做錯隨時DQ

1) 每人只可登記1次，並只可選擇1款口罩

2) 如身份證號碼重複，將不接納該登記

3) 蓄意重複者將被取消資格，盈健醫療將保留最終決定權

4) 換購時需出示已登記的身份證明文件/副本核對

5) 成功中籤者須於6月19日至6月20日到短訊列明的盈健醫務中心換購，逾期無效

6) 需於填表時選擇換購地點，一經提交不能更改

更多詳情：按此