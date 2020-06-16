MUJI無印良品循環扇一年四季不同擺法！官方教學警醒好多人用錯？

體積細小的循環扇近年頗為流行。循環扇跟一般風扇不同，其扇葉和設計會吹出渦捲螺旋式的風，提高風直線吹的速度，可以去到更遠亦更集中，從而令房間內的空氣產生對流、循環至每個角落。可見循環扇的設計目的並非令人即時涼快，而是調節室內溫度。因此，如何擺放循環扇在正確位置、利用它來提升冷氣和暖氣的功效大有學問。無印良品官網提供了超詳細的循環扇使用教學，一年四季各有「擺陣」方法，近日令日本網民驚訝，發現循環扇並非「吹極唔涼」的普通小型電風扇，而是自己一直用錯了！

循環扇是在室內製造空氣對流以調節室溫，不過很多人卻把它當作一般電風扇使用。無印良品於產品官網提供極詳盡的循環扇使用說明，示範春夏秋冬該如何正確擺放循環扇，以改善室內空氣循環、提升冷氣和暖氣的功效。

日本無印良品有售的循環扇。（無印良品MUJI日本官網）

台灣無印良品亦有賣。（無印良品MUJI台灣官網）

無印良品循環扇面面觀（圖源；點擊放大圖片細睇詳情）：

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無印良品循環扇佈置靚相（圖源：日本／台灣；點擊放大圖片細睇詳情）：

無印良品此款循環扇最近在日本Twitter引起熱話，網民並非關注產品本身，而是無印良品極其用心的使用教學，顛覆不少人對循環扇的錯誤認知。

Twitter網民分享無印良品循環扇官方教學圖，認為非常有參考價值，能教曉用家如何利用循環扇輔助冷氣和暖氣。（Twitter擷圖）

無印良品官網的循環扇產品專頁，詳細講解在夏季、冬季、雨季、換季和睡前應當的擺放方式（點擊放大圖片細睇詳情）：

無印良品MUJI台灣官網教學內容大致跟日本官網相同，不過卻以GIF圖形式呈現（點擊放大圖片細睇詳情）：

驚覺循環扇要配合不同季節需要而調整擺位，Twitter網民都不禁「覺今時而昨非」，後悔誤將循環扇當成電風扇（點擊放大圖片細睇詳情）：

如果你也一直誤用或不懂正確使用家中循環扇，不妨馬上學習吧。

資料來源：無印良品MUJI（日本／台灣）