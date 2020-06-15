【一田百貨 任天堂Switch正價入手】又可以免食骨入手任天堂Switch！一田百貨（YATA）官方Facebook突然公布，開放任天堂Switch主機以正價發售，為數亦不少！買正價機跟著以下步驟，避免被取消登記資格！

一田百貨又有正價Switch開賣，早上進行抽籤登記。【林勇 攝】

一田百貨 (YATA）官方Facebook 突然公布，繼月初抽籤活動開賣《動物森友會》限定版Switch主機及Ringfit套裝後，再推一批共792部Switch正價發售（售價HK$2,340），兩款主機顏色包括「電光藍．電光紅」（637部、俗稱彩機）及 灰色版（155部），登記時間由 6月16日10:00 至 6月11日 早上8時59分截止，中籤者可獲購買以上Switch主機、毋須另購遊戲（食骨）。

▼ 相關圖輯《RingFit Adventure》評測 ▼

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參加抽籤方法

一田官方facebook公布最新Switch主機套裝，6月16日早上進行抽籤登記 【一田Facebook截圖】

於2020年6月16日上午10時 至2020年6月17日早上8:59或之前登入電腦版網站/手機版網站，填妥資料按「參加」提交。

▼注意只能選擇以下其中一款套裝▼

主機 A - Nintendo Switch 電光藍．電光紅(HAD-S-KABAA) 售價：$2,340

或

主機 B – Nintendo Switch 灰色 (HAD-S-KAAAA) 售價：$2,340

不能重覆，否則將被取消抽籤資格。另外其他免被取消資格要點，以下7點玩家要留意。

▼避免DQ記住7大重點▼

- 每人只限參加1次，主機 A或主機 B 只可二選其一，重複登記將被取消資格

- 抽籤結果將於6月17日晚上6時-8時於官方Facebook專頁公布，中籤者會以SMS及電郵通知

- 只限一田百貨（沙田/大埔/荃灣店）付款及取貨

- 取貨地點及登記資料一經登記不能更改

- 取貨時須出示身份證及確認電郵 / 手機SMS核對，如未能出示訂單將會被取消

- 中籤人士可於2020年6月19日至6月22日，到登記時已選取之分店客戶服務部付款及取貨，逾期當作放棄論

- 不設送貨 / 不設YATA-Fans儲分 / 信用卡折扣優惠不適用

資料來源：一田百貨 (YATA) - official Page