HTC U20 5G、Desire 20 pro雙中階機回歸　賣點「台灣製造」

HTC U20 5G 及 HTC Desire 20 pro 雙中階旗艦成為廠商沉寂大半年後，正式回歸市場的作品。今次除了是 HTC 在多次傳出可能放棄手機市場後，以 5G 姿態回歸之外，廠商更強調手機將會在台灣桃園工廠生產，成為貨真價實的 MIT 5G 手機。

HTC U20 5G 成為品牌首台 5G 產品，以及沉寂大半年後回歸市場之作。廠商以 Made In Taiwan 台灣桃園工廠製作為賣點，果然這半年下來台灣製造已經變成金漆招牌。手機規格意外不屬旗艦級別，雖然配備達 6.8 吋 FHD（20:9、2400 x 1080）的屏中鏡旗艦級巨幕，不過竟然不支援屏幕指紋感應，實在是令人有點意外。

HTC U20 5G 成為 HTC 回歸市場的作品，以全台灣製造的 5G 機為賣點。（HTC）

HTC U20 5G 使用中階的 Snapdragon 765G 處理器，配備 8GB RAM + 256GB ROM，設有支援 QC4.0 快充（18W）的 5,000mAh 大電池，預載 Android 10 系統，似乎實際表現要在實機推出之後再作評價。HTC 曾經在一戰成名的 HTC One（M7）以稍遜於同期旗艦機的規格，做出領先市場的整體表現，能否再一次上演絕地反擊，值得大家拭目以待。

↓ HTC U20 5G 功能全面睇 ↓

HTC U20 5G 配備 4 鏡頭設計，分別為 4,800 萬像素（f/1.8）主鏡、800 萬像素超廣角（118˚、f/2.2）、200 萬像素微距（20-100mm 對焦、f/2.4）及 200 萬像素景深鏡頭（f/2.4），跟同期市場一眾中階機種接近，支援 AI 人工智能拍攝及 4K 防震影片拍攝。另外前鏡頭為 3,200 萬像素（f/2.0）定焦鏡，支援人像模式拍攝。

HTC Desire 20 pro 設計跟 U20 5G 大致相同，可以視為同一型號的 4G 降級版。（HTC）

HTC Desire 20 pro 則屬 4G 中階機種，配備 6.5 吋 FHD+（19.5:9、2340 x 1080）屏中鏡設計大屏幕，同樣配備 4 鏡頭設計，規格上 4,800 萬像素（f/1.8）主鏡、800 萬像素超廣角（118˚、f/2.2）、200 萬像素微距（25-100mm 對焦、f/2.4）及 200 萬像素景深鏡頭（f/2.4），除了微距鏡之外跟 U20 5G 無限接近，相信硬件規格應該幾近相同。至於前鏡頭則為 2,500 萬像素，可以 AI 人工智能美妝。HTC 強調 Desire 20 pro 的低光及夜拍效果，且看實機表現，再作評價。

HTC Desire 20 pro 配備 Snapdragon 665 處理器，設有 6GB RAM + 128GB ROM，內建支援 QC3.0 快充的 5,000mAh 電池， 預載 Android 10 系統。

HTC U20 5G 定價為新台幣 18,990（約港幣 $5,052），HTC Desire 20 pro定價為新台幣 8,990（約港幣 $2,392）；不過暫時未有消息香港行貨會否推出，且看實機到港後再為大家作詳細評測。