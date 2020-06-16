iPhone Fold摺機新傳聞 雙獨立螢幕近無縫機脊似Galaxy Fold？

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【iPhone Fold】早前已傳出Apple正開發可摺疊式iPhone，亦有疑似設計專利申請圖流出，日前知名蘋果爆料人接受訪問時透露更多iPhone摺機與去年Samsung Galaxy Fold非常相似的消息，科技網站亦根據傳聞製作原型機渲染圖。

▼▼ 必睇圖輯：Apple 5月申請分割螢幕專利概念圖▼▼

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知名蘋果消息人士 Jon Prosser 接受另一名科技界YoutuberJon Rettinger訪問時表示，Apple正開發一部可摺式iPhone，這部開發中的iPhone配備弧形不銹鋼邊框，接近現時iPhone 11同樣沒有接駁口，但顯示螢幕上仍然會有小瀏海，用以配置支援 Face ID 前鏡頭，外型上會接近Samsung Galaxy Fold 的摺疊方式，但開發中的iPhone摺機會以2個獨立顯示屏組成。

Jon Prosser接受訪問透露，開發中的iPhone摺機非以單一摺疊顯示屏製作。 【Youtube截圖】

打開或關閉時2個顯示屏時，雖然未及Galaxy Fold設計以單一顯示屏的一體化設計，但出現過份屈曲導致顯示屏出現折疊問題相對更少。Prosser認為，現時Apple開發的iPhone摺機更類似 Microsoft Surface Neo 或 Surface Duo，兩個顯示屏組成的接口會更幼身。

▼ 日前Jon Prosser的Twitter再提及iPhone Fold▼

▼▼ Jon Prosser訪問【11:30起提及】▼▼

Apple或推出iPhone摺機的消息，早於2016年已經開始流傳，最近由3月開始流出的一些iPhone Fold設計圖，到5月申請摺疊式iPhone專利中流出的設計，大致確定Apple生產iPhone Fold的意向，但目前仍未確定iPhone Fold的設計會否一如Jon Prosser的預言，亦未有推出時間表。

科技網站9to5mac.com從Jon Prosser訪問描述，製作iPhone Fold 3D渲染圖。 【9to5Mac】

▼▼ 相關圖輯：iPhone 13外型設計 | 原型機流出▼▼

這個iPhone 13開發機原型或是今年推出較細小的5.4吋iPhone 12的後繼型號。（Mac Otakara）

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