Google Maps 平台全面開放遊戲功能　Pokemon GO 今次有對手

Pokemon GO 利用現實中的地圖位置去捕捉小精靈，成為過去幾年風靡全球的遊戲。不過要做到現實位置進行遊戲，Google Maps 的圖資幫助自然功不可抹。Google Maps 平台近日宣布，正式開放遊戲相關 API 功能，開發者終於可以製作另一個挑戰 Pokemon GO 的遊戲！

Google Maps 平台日前正式宣佈，將全面開放 Maps 數據及遊戲 API，讓所有開發者可以利用 Google Maps 的圖資去建立與現實世界關連的遊戲，就好像 Pokemon GO 一樣。其實 Google 早於 2018 年 3 月，已經推出 Google Maps 平台工具，不過對於僅向為數甚少的開發商開放，而到迄今為止，只有 10 隻遊戲使用到有關功能去開發。

Pokemon GO 利用 Google Maps 在現實世界上建造一個遊戲世界。（Pokemon GO）

為了令獨立遊戲及其他開發商可以利用 Google Maps 去製作遊戲，Google Maps 平台特別為開發遊戲用的 Unity 引擎，推出 Maps SDK。開發者可以透過 Maps SDK，去製作建基在現實地圖位置的遊戲世界。Google Maps 平台的圖資覆蓋多於 220 個國家及地區，而且內建數以百萬計的 3D 建築物及地形資料，讓開發者可以輕易開始進行製作。

↓ 現時利用 Google Maps 平台開發的遊戲 ↓

+ 2

現時利用 Google Maps 平台開發的遊戲，如《Jurassic World Alive》、《Krikey and Wingspan》等，玩法其實跟《Pokemon GO》有不少相似之處，期待 Google Maps 平台開放予更多遊戲開發者後，將會有創新的玩法去挑戰《Pokemon GO》。