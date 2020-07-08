你也有痠痛（酸痛）的問題嗎？辦公族久坐少運動，不僅工作時要對著電腦埋頭苦幹，下班也是低頭滑個爽快，長期維持同個姿勢，當然就容易引發肌肉痠痛，或者你是運動愛好者，時不時就有放鬆肌肉的需求？偶爾太忙真的很難找出時間去舒服一下，好想請一位私人按摩師傅、在家裡隨時待命啊！ 俗話說有需求就有供給，近年來「震動按摩槍」就悄悄成為現代人的話題產品之一，而今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，來替大家介紹網友熱議的10大按摩槍品牌囉～記得使用時一定要熟讀操作手冊，正確放鬆才不會傷身喔！

第十名－FITWELL

專門販售運動器材的FITWELL，除了健身器材、運動配件外，當然也趁勢推出了按摩槍囉！該款CairO筋膜按摩槍有五款按摩頭跟五段振動頻率，可以滿足你各種疲勞所需，值得一提的是，CairO的外型相當亮眼，不僅符合人體工學，設計也相當優雅，還有太空灰與香檳金兩款顏色，注重質感的你不妨將它擺進你的口袋名單～

CairO的外型相當亮眼，不僅符合人體工學，設計也相當優雅。（FitWell官網）

第九名－iNO

號稱業界最輕巧的按摩槍iNO，可以說是女性們的福音啊！目前市售的按摩槍體積偏大，對於普遍來說力氣較小的女性使用上較為困難，常常按了腿卻手臂痠，而iNO就為女性設計了該款輕巧型的按摩槍，甚至比大多吹風機還輕，放進包包隨身攜帶也沒問題～此外，iNO還設計了「小捶」檔，算是業界中最輕的力道，相當適合年長者使用，避免過大的力道反而傷了筋膜～

號稱業界最輕巧的按摩槍iNO，可以說是女性們的福音啊！（iNO官網）

第八名－ELEEELS

ELEEELS深層肌肉按摩槍的重量約1.1kg，對於女生來說仍是單手可使用的方便產品，特別的是，該按摩槍分為運動模式與舒緩模式，前者顧名思義就是緩解運動過後、乳酸堆積的痠痛感，舒緩模式則適用於久坐久站的上班族、櫃哥櫃姐們～另外市售的按摩槍多屬單頭，ELEEELS也推出了雙頭款的X2Pro，給你按摩更集中的享受！

ELEEELS深層肌肉按摩槍的重量約1.1kg，對於女生來說仍是單手可使用的方便產品。（ELEEEL 官網）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月08日至2020年06月06日，共二年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『按摩槍』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

網民熱議十大按摩槍品牌（DaiyView 網絡溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】