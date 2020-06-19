Apple奪第一季高階手機市場逾半佔有率四機齊上榜　華為排第幾？

日前權威市場調查機構 Counterpoint 發布了 2020 年 Q1 全球高階手機市場份額報告。該報告泛指售價 400 美元以上的高階手機。

引述 Counterpoint 的報告，Apple 以 57％ 排第一，第二名 是 Samsung 得 19%。隨後為 Huawei，OPPO 及小米。從以上信息顯示，Apple 在高階機市場市佔率依然保持一貫優勢，大幅度領先排第二的 Samsung 高達 30％ 以上。

另外，Counterpoint 還公布了2020年Q1 全球最暢銷的5部高階手機。當中頭4位均是Apple iPhone，依次序為 iPhone 11、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone XR。而在榜中就有一款 Android 手機，就是HUAWEI Mate 30 Pro 5G 手機，該機佔高階市場3% 份額。

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