Apple Watch自製表面教學 | Clockology設計新表 輸入第三方製作

【Apple Watch 自製表面app Clockology】比較Apple Watch與其他Android Wear智能手表的分別，其中一個最大分野就是Android Wear可隨時安裝第三方app自製表面，Apple Watch只能使用watchOS中預設表面，但Clockology日前終於批准上架，終於可以讓Apple Watch用家自製表面，或輸入其他用家分享的表面製作，以後Apple Watch也可日日換新款！

安裝 Clockology app讓用家自行製作Apple Watch表面【Clockology Facebook專頁】

自設表面app一直不會透過正常途徑取得權限（App Store不會批准上架），早前雖然有Watchsmith獲批但設定複雜，一般用家未必有興趣；這次 Clockology 開發初期須透過開發者試驗平台 Testdrive 下載測試版，非官方方法雖然成功運行表面，但仍然不能取得任何Apple Watch上存取權。日前 Clockology 突然獲批上架，終於都有正式自製Apple Watch表面途徑。

Clockology 正式上架

下載iPhone版 Clockology【按此下載】

▼▼ 支援 Clockology 第三方表面 【點圖放大】▼▼

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Clockology支援Apple Watch Series 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ， 在執行 Clockology 後，程式設有自製表面介面，可選擇 數字、行針 / 功能表面，另設有部分預製表面，用家可在任何Clockology下支援表面改變設計，或按喜好加入不同功能，以下介紹修改方式。

相信大部分人都懶得製作表面，Clockology的官方Facebook專頁都有部分用家分享表面設計，在Facebook中輸入「Clockology Watch Face」、「Clockology Fans」等字串加入群組，亦能找到大量表面資源，下載「.clock」檔案以Clockology app開啟就能自動儲存在iPhone或iCloud上的「Clockology」檔案夾中，以下提供下載第三方表面後同步到Apple Watch方法。

成功加入第三方表面，不過仍有潛在問題須解決。 【鄧鴻至 攝】

仍存問題

用以上方法可以輸入第三方表面於Apple Watch，不過Clockology仍屬最初階段，部分問題仍未解決，例如Apple Watch的預設表面仍然是watchOS，暫時不容許改變設定以Clockology為預設表面，所以Apple Watch上的Clockology app不能關閉，同時部分動態表面或可能自動關閉 / Apple Watch通知更新後自動退回預設表面，以上問題讀者要留意。