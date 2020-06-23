iOS 14 Beta 爆災情！當機、發燙耗電、App用唔到…還有更多問題

【iOS 14 WWDC 2020】蘋果（Apple）於WWDC上發布了iOS最新版本 ── iOS 14變革，並隨即推出了iOS 14 Public Beta，讓部分iPhone用戶率先體驗全新功能。但提提大家下載前要慎重考慮，事關不少用戶反映iOS 14問題多多！

（Apple）

WWDC 2020本港時間凌晨展開，今次iOS 14介面有多項變革，包括App Library、新版 Widgets，以及畫中畫影片播放等，令人躍躍欲試。

▼▼▼ 先看看iOS 14有什麼新功能 ▼▼▼

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更多詳情：WWDC 2020︱iOS 14 介面大更新 App Library與 Android 有點似？

Apple亦隨即推出了iOS 14 Public Beta版本，以下型號iPhone都可更新。

▼▼▼ iOS 14支援iPhone型號 ▼▼▼

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有新功能當然想試試，不過大家可能要忍一忍手了，因為不少「勇士」更新試用iOS 14 Public Beta時，發現有多個問題，包括一些App突然無法使用、發燙耗電，甚至會當機等！

▼▼▼ 用戶回報iOS 14 Public Beta災情 ▼▼▼

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其實往年iOS推出新版本Beta（甚至到正式版），都會有不少bugs，通常會在短期內再推新版本處理，不過今次iOS 14 Beta問題特別多迴響也較大，大家如果想試用，不妨等等新版本吧。