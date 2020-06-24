Oxyair Mask口罩七色彩虹版7.3開售！1盒70個齊色　要先到先得？

【Oxyair Mask HK七色彩虹口罩】Oxyair Mask將於下周五（7月3日）出售七色彩虹版口罩，而今次抽籤方法預料會有改變。

（Oxyair Mask）

Oxyair Mask以「獅子山下精神」作口號，聲稱由幾位小市民小商人創辦，沒有「強大背景」。

今次出售的Oxyair Mask七色彩虹版口罩，每盒會有7包，每個顏色有1包，每包有10個，每盒合共有70個口罩。

▼▼▼ Oxyair Mask七色彩虹版口罩 ▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

Oxyair Mask表示，詳情情況會在周末發布。而據Oxyair Mask之前透露，七色彩虹版口罩抽籤與之前不同，並非抽購買名額，而是固定登記名額然後抽出貨先後日期，「始終我哋能力有限未能做到不限名額咁樣畀大家去購買希望大家理解同明白」。未知是否意味今次抽籤先到先得。

另外，Oxyair Mask指測試中的Level 3產品已通過檢測，正建設二號工廠，預期下月底投入生產，再推出Level 3產品。

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