九巴推送月票大抽獎！參加條件、登記教學一文看清（附登記連結）

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【九巴抽獎送月票】九巴推出「賞」去就去九巴過海路線大抽獎，每周送出1,000張「九巴月票」連八達通卡，登記方法十分簡單，經常搭九巴的你不要錯過。

九巴「九巴過海路線大抽獎」每個星期有1000名額，只要符合以下3個條件就可獲得抽獎機會，每周最多3次抽獎機會，中獎者獲價值1,030元的「九巴月票」連八達通卡，「每日可任搭10程九巴，想去邊就去邊！」

▼▼▼ 參加抽獎3條件 ▼▼▼

簡單登記教學

活動為期4星期，乘客須每星期透過九巴手機應用程式App1933登記八達通號碼參與活動，並於該星期內使用有關八達通乘搭九巴營運之過海路線，舉例乘客若在7月1日登記，所有於第1期（即6月29日至7月5日）適用的旅程次數，會自動計算在內。

活動共分4期，登記及公布得獎名單時間如下（點小圖放大看）：

另外，乘客須於推廣期內，以預先登記的八達通卡或八達通產品，乘搭九巴過海路線，路線如下：

+9
+8
+7

乘搭1程可獲1分積分，每星期累積滿3分即可獲一次抽獎機會，滿6分獲2次抽獎機會，滿9分獲3次抽獎機會，每張八達通卡或八達通產品於每星期最多可獲3次抽獎機會。

九巴將以電腦系統隨機抽出得獎八達通號碼，每星期抽獎結果會在九巴手機應用程式App1933公布，得獎者可於2020年7月14日開始，於辦公時間內致電3406 7456查詢領獎安排，並於2020年8月31日或之前領獎。

九巴過海路線大抽獎App1933登記連結：按此

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