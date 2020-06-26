一部載有大量 iPhone 的貨車，日前於中國南京公路失事翻側，載貨起火盡數燒毀，據目撃者稱，肇事貨車上載有多達 2 萬部全新 iPhone，叫果粉大感肉痛。

據中國傳媒報導，出事的地點為上海往南京方向的南京湯山段滬寧高速公路，一輛貨櫃車失事翻側並打橫佔據了兩條行車線，由於是高速路段，後來的幾部車輛有輕微擦撞，幸而無人傷亡。

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貨車後來起火，車上的貨物也被焚毀，據現場消息指出車上有多達兩萬部手機，從畫面中可以辨別到這批貨物多為 iPhone 11 或 iPhone 11 Pro：

是次的意外令大量手機報銷，但仍有不少包裝似乎頗為完好的 iPhone 被遺留於公路之上，惟並未有引發哄搶；但換個角度推斷，如果該貨車真的運載 2 萬部 iPhone，即合計價值已然過億，官方大有可能為貨品投下保險，甚至會記錄所有手機序號並即時經官方渠道上鎖，即使被人撿取亦得物無所用。

另一方面，有網民就指出同類型的意外多發生在網購旺季之後，較為陰謀論者更懷疑「2 萬部 iPhone」的數目有「篤數」之嫌，但既然貨物已經付之一炬，要追究或許也沒那麼容易。

資料來源：網易新聞、荔枝視頻

影片來源：荔枝訊頻