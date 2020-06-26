【中印衝突】印度反中情緒升溫，當地人發起「Boycott Made In China」活動，抵制中國製產品，當中包括印度手機市場的大熱品牌－小米。由於部分印度人反中情緒激烈，小米怕當地門市會刺激當地人，甚至被破壞，所以決定遮擋住招牌和小米 logo，但這做法真的有效？

小米 Made in India

這次小米遮招牌的決定，是由印度移动零售商協會（AIMRA）建議得來，協會認為小米在當地是知名的中國企業，小米 logo 和門市出售的產品有機會刺激到當地人的情緒，甚至出現破壞門市的情況，因此建議用「Made in India」（印度製造）的字樣，完全遮蓋本來的招牌。小米更要求員工不用穿制服，也是為免員工受到傷害。協會同時也發信給 OPPO、vivo、Realme、OnePlus 等中國企業，不過目前只有小米作出行動。

小米在印度的門市用「Made in India」遮蓋小米招牌（India Today 圖片）

印度製造不應罷買？

不少網民在小米印度的 Facebook專頁貼出「Boycott Made In China」（杯葛中國製產品）的貼圖，更有網民指出，本來打算購買小米在印度推出的新手提電腦，但發生中印衝突後，決定轉買台灣品牌 ASUS（華碩）的手提電腦，更鼓勵其他印度人也加入罷買行動。

小米印度區總裁表示，小米比其他品牌更「印度化」，大多數的手機和電視都是印度製造，領導團隊都是印度人，也有在印度納稅。但當地的用家不太受落，更質疑所謂的「印度製造」只是在印度組裝而已。目前看來，中國企業在印度仍會持續受到影響。

資料來源：India Today

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