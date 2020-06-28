Solos AirGo 智能眼鏡近日在香港推出，主打 Whisper Audio 技術去除通話雜音及配備定向立體聲雙喇叭播放音樂外，更加設有 9 軸方向感應，配合 AI 人工智能，除支援一系列健康及運動功能外，更可以提醒大家唔好做「低頭族」，果然並非只能通話聽歌的「智能眼鏡」可比。

Solos 智能眼鏡跟市面上不少的同類產品一樣，主打通話及播放音樂的功能。不過由於 Solos 背後的開發公司 Kopin Corporation 是一間專為美國軍方和企業提供可穿戴設備解決方案的廠商，Solos 特別加入了多達 30 項專利技術。其中眼鏡加入 Whisper Audio 技術，可以去除通話背景音，記者在發布會現場測試，就算以低語方式說話，接收方依然可以清楚聽到記者說出的一連串數字。

Solos AirGo 智能眼鏡提供通話及音樂播放功能，更支援 9 軸方向感應，提供多種運動及健康監測。（區慶威攝）

至於播放音樂方面，Solos 配備的定向立體聲雙喇叭（Directional Stereo Speakers），運作上似乎跟早前推出的 Bose Frames Alto 一樣原理。用戶可以一邊收聽音樂，一邊同樣聆聽到環境聲音，平常在街道上跑步使用自然更加安全；不過因為有一定的漏音問題，若果在寧靜的地方講電話，你朋友的說話就很容易被旁邊的人聽到。

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Solos AirGo 智能眼鏡配備 9 軸方向感應，比起市面上一些主打運動功能的智能手帶更加靈敏，可以配合 AI 人工智能的 AI Coach 及 AI Care 功能，前者除可以作全天健身活動追蹤，紀錄距離、當前配速、運動時間及步數等之外，更可以為用戶提供深蹲訓練。另外 AI Care 可以利用靈敏的 9 軸方向感應，以人聲提示用戶的坐姿、步姿，讓用戶在工作或跑步過程中保持頭部挺直，減少引起頸部，肩膀和背部疼痛的機會。

↓ Solos AirGo 智能眼鏡功能介紹 ↓

Solos AirGo 智能眼鏡以模組設計，眼鏡框可以跟兩邊眼鏡臂分離，其中眼鏡的左臂內建電池部份，可以拆出作獨立充電；右臂則設有藍牙模組及操作感應器，大家可以輕點眼鏡臂播放、暫停音樂，另外輕觸右臂由後至前掃，則可以升高播放音量。另外眼鏡框部份，記者研究良久仍未發現任何收音咪或其他組件，似乎主要是連接兩邊電源之用。大家亦可以到任何眼鏡店為 Solos 智能眼鏡訂製有度數的鏡片，只於隨機的鏡片則有防藍光的效果。

Solos AirGo 支援 IP54 防水功能，不用擔心一般下雨或汗水會損壞智能眼鏡。內建電池可作 16 小時待機以及連續播放 3 小時音樂，跟 Bose Frames Alto 相若。Solos AirGo 智能眼鏡定價 $2,380，由即日至 28 日在旺角奶路臣街 17 號 THE FOREST 購物商場的 Solos Pop Up Store 中購買，除可享 85 折優惠外，更可以獲得優惠券，換領額外的電池臂（$690）。