Apple 將會為 Mac 電腦轉用自家製的 ARM 架構處理器，到底以後 Mac 機是否還可以 Boot Camp 使用 Windows 10 平台呢？Apple 及 Microsoft 微軟就在不同場合，分別作出了官方回應。

Apple 將為 Mac 電腦轉用 ARM 架構的自家製處理器，到底能否繼續支援 Boot Camp「啟動切換協助程式」去運作 Windows 10 平台，成為不少以 Mac 機行 Windows 的朋友關注的問題。科技網體 TheVerge 特別就這個問題訪問了 Microsoft，另外 Apple 方面亦作出了官方的回應。

↓ Mac 機現時使用 Windows 的方法 ↓

其實 Windows 10 平台本身亦支援 ARM 架構，不過微軟方面回覆 TheVerge 時就指，Microsoft 只會向生產 Windows 電腦的 OEM 廠商提供 ARM 版本的 Windows 10；而當被問到會否更新政策，為 ARM 架構的 Mac 機提供 Windows 10 的時候，微軟表示現階段未有更多的回應。

而 Apple 的軟件工程部副總裁 Craig Federighi 亦在一個博客節目中回應，指 Apple 不會在 ARM 版 Mac 機提供雙平台啟動的支援。他在節目中表示，現時利用虛擬方式去運行其他系統的方式已經非常流暢，Mac 機並沒有提供直接啟動另一個平台的需要。

雖然 Craig Federighi 這樣說，不過實際上以虛擬方式在 ARM 版 Mac 機運行 Windows 平台是否可行？似乎現時主流的虛擬運行方式，包括 VMWare 及 Parallels 等，都對於這個問題一籌莫展。首先，Apple 提供轉 x86 架構的 Apps 轉換為 ARM 架構的 Rosetta 2 並不支援以上操作。另外，Microsoft 是否容許 Windows 10 在虛擬平台上運作，亦是未知之數。

所以簡單一點總括，新 ARM 版 Mac 機可以運作 Windows 10 平台的機會，以現階段來說其實頗為渺茫。