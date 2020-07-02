炎炎夏日，就算沒有疫情，大家都盡可能想留在室內，有冷氣吹送的環境。但有時無可奈何，需要在烈日下外出，最想念的也是那一部冷氣帶來的舒適。Sony 早前眾籌的穿戴式冷氣機 Reon Pocket，已放到 Amazon JP 上出售，只要放在專用的 T-Shirt 上，就算在街頭也能享受冷氣。

穿戴式冷氣機 Reon Pocket

Sony 自家設計的 Reon Pocket，主機體積只有 116mm（長）x 54mm（寬）x 20mm（高），比主流的手機更細小。Reon Pocket 可以透過官方 App 操控，進行多段式的溫度調節，更可以選擇冷﹑暖風輸出，無論什麼天氣都可以使用。除此之外，官方更設計自動模式，透過感應主機內部的溫度自動調較溫度。

專用 T-Shirt 方便攜帶

便攜冷氣在市面上可能也會找到，不過 Reon Pocket 突出的地方是，Sony 同時推出專用的 T-Shirt「RNRNPS-C1VA（由Toray International製造）」，頸背位置有一個存放空間，剛好可以放置 Reon Pocket，令冷﹑暖風直接送到皮膚上，更有效率協助降溫或取暖。看宣傳片能發現，穿上專用 T-Shirt 再穿襯衣，也不能明顯看到頸背的 Reon Pocket。

買家憂慮

雖然暫時看上去，Reon Pocket 是夏天的必備神器，不過仍有很多實際使用的疑問。首當其衝的，當然是 Reon Pocket 冷﹑暖風的強度如果，如只能達到一般送凍風的的效果，14,300 日元的價格的確偏貴。加上，專用 T-Shirt 放置 Reon Pocket 後，衣領會否嚴重變型和下墮也是要考慮的因素。所以入手前，可以再留意網上的使用評測再決定。

目前 Reon Pocket 已經可以在 Amazon JP 購買，如想入手可以參考以下的集運教學：

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資料來源：Reon Pocket