【無線吸塵機】Tefal變型機械臂實測　深入梳化底吸乾淨仲有LED燈

灰塵無處不在，就算吸塵機吸力夠大，亦未必可以深入陣地，而 Tefal 新推出的 Air Force 360 Flex Pro 無線吸塵機，採用嶄新的「變形機械臂」，一按即可「由直變曲」，換個角度，繼續開工。

Tefal Air Force 360 Flex Pro 無線吸塵機（型號：TY9471），摩打及集塵位都處於機身上方，當未有接駁任何吸管時，則是手提式吸塵機。手把位採用槍柄形設計，扣下「板雞」即可開啟，符合人體工學，使用時令手腕減少疲累感。機身後方設有「BOOST」按鈕，提供更強大的吸力。

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Air Force 360 Flex Pro 無線吸塵機配備全新高速摩打，因為排氣口設於機身上方，使用時不時會吹到面部，不過用家毋須擔心，皆因 Air Force 360 Flex Pro 無線吸塵機配備 Air Force Cyclonic 塵埃分離技術，利用強勁氣旋，把塵垢從空氣中分離，並使分散的灰塵集中成一塊，再加上採用高效能濾網，可過濾 99.99% 塵埃，不會引致二次污染。

清潔方面，Air Force 360 Flex Pro 無線吸塵機一按即拆式塵盒，拆出後可直接抽出隔塵網及濾芯，洗拆方面都相當方便，而且隨機會附送多一個灑芯。

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