氣炸鍋600元有交易 激平空清機按摩椅　沙田HomeSquare1折大減價

沙田HomeSquare商場是選購家電好去處。年度減價活動「香港家居折」（Home Smart Buy 2020）開鑼在即，特價貨品近60,000件，大把低至1折，連$1貨品都有！以下是部份激減電器，可預先網上留貨，免卻現場排隊之苦。

沙田HomeSquare香港家居折（Home Smart Buy 2020）於7月12日下午1時開始，至8月12日期間會分階段減價。

HomeSquare首次推出「Smart Buy筍貨網上預留服務」，顧客在7月8（早上10時）至10日（晚上11時59分）一連3日可於官網換取「Smart Buy預留證」，預訂超過2,000件低至1折、$1、$100之心水貨品，12日才取貨到付。

大量減價貨品1折出售。原本幾千元的電器，可以平至幾百蚊有找。事不宜遲，即睇「震撼開售日」（7月12日）的激減產品！當日，無線吸塵機、風扇空氣清新機和按摩椅都從一萬幾千減至一千幾百，平到笑（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 8 + 7 + 6

以下「JDS 3合1 快速無線充電座」優惠期為7月27至8月2日（家居電器與精品減價周）；KAI 雪糕機優惠期為8月3日至8月12日（室內設計與廚房用品減價周）（點擊放大圖片細睇詳情）：

「居室折慶」橫跨整個香港家居折2020。由7月12至8月12日內，有100多款名牌家電激減。廚具家電如近年大熱的蒸氣焗爐、氣炸鍋、食物處理器、麵包機全部都有減價，2折幾都有。由於數目眾多，略作以下分類。

個人音響（藍牙耳機／藍牙喇叭音箱）（點擊放大圖片細睇詳情）：

空氣清新機／空氣淨化機／電風扇／冷風機／抽濕機（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 15 + 14 + 13

家居清潔（吸塵機／洗地抹窗機）（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 3 + 2

飲水機／電熱水壺／咖啡機／攪拌機／搾汁機／養生機／電解水機／水淨化器等（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 19 + 18 + 17

氣炸鍋／焗爐／電飯煲／麵包機（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 7 + 6 + 5

電磁爐／電陶爐／煮食鍋／抽油煙機（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 9 + 8 + 7

個人護理／美容健康（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 13 + 12 + 11

按摩（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 5 + 4 + 3

衣物（熨斗／掛熨機）（點擊放大圖片細睇詳情）：

其他（智能門鎖／雪櫃等）（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 11 + 10 + 9

要注意，因篇幅所限本文並無收錄吊燈和電動家具（如電動梳化及床），讀者宜移玉步至官網選購。Francfranc首間期間限定店多款家居精品首次從日本引入香港，同場於7月19日發售以3折推出的Francfranc Party Set。

此外，由2020年7月12日至8月12日，憑滙豐信用卡於HomeSquare簽賬，可享精選優惠低至3折及特選商戶優惠低至5折。單一簽賬滿HK$500可參加有獎遊戲乙次，贏取總值超過15萬元的豐富禮品。更多會員優惠獎賞及條款細則可瀏覽官網。

HomeSquare香港家居折2020

地址：沙田鄉事會路138號HomeSquare中庭及商場內店舖

優惠期：2020年7月12日至8月12日

資料來源：HomeSquare香港家居折

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+ 36 + 35 + 34

HomeSquare外，豐澤網店FORTRESS一周大減價又有新產品。優惠期7月3日至7月9日，其中Mi小米Note 10 Lite減300元至2199元，Redmi紅米Note 8 Pro亦減300元至1599元。另外，Beefo Inspiration Mini Player藍芽喇叭減300元至299元，FOREO系列美容、按摩器都有特價！此外，iPhone、冷氣機、氣炸鍋、空氣清新機、手提電腦、和電視、遊戲等亦有減價優惠，部份限時（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 7 + 6 + 5

氣炸鍋、降糖飯鍋、水波爐等限時優惠產品（附優惠碼，7月4日截止）

以下5款是豐澤Live Shopping 人氣廚房電器限時特賣，結賬時使用優惠碼即可獲得Live Shopping特賣場價，優惠碼如下（點小圖放大看）：

豐澤網店優惠未完！想知更多必睇：豐澤網店大減價5折起！Razer筆電平近8千 iPhone、氣炸鍋激減