Apple申請新專利：iPhone可加入護照身份證車牌等數碼化證件？

【iPhone或增電子證件功能】Apple似乎想令到人手一部iPhone便通行天下的願景成真。 Wallet和Apple Pay之類電子錢包功能已讓用家不用帶實體信用卡出街便能憑iPhone或Apple Watch碌卡；近日連八達通亦可以加入到iPhone，搭車出入閘亦能掃手機而過。據聞Apple未來打算推出讓用家把駕駛執照和身份證、護照等文件數碼化加入iPhone和其他智能裝置的功能。

外媒AppleInsider發現Apple正申請一系列名為「Providing Verified Claims of User Identity」的專利，簡單講就是在電子裝置上記錄或傳送用家個人身份資料、並且執行核對的方案。

Apple在申請專利文件中並無提及「iPhone」一詞，數百次都是指會在不同技術的裝置上應用此技術。意味着iPhone、Apple Watch之類的裝置可以安全地發送某種形式的個人身份資料。如果裝置擁有者已經通過生物識別感應器進行驗證，便可授權發送個人身份資料。

專利中的詳細講解，個人身份資料可以由每類Apple裝置安全地發送和接收。（AppleInsider）

對於一些完全不想帶銀包、不想帶袋出街的朋友，此項功能技術對於輕裝上路可能有點幫助。不過Apple互聯網服務暨Apple Pay副總裁Jennifer Bailey去年接受AppleInsider訪問表示，Apple認為駕駛執照和護照等個人身份證明文件有朝一日會數碼化，但不會在短期內發生，因為如此技術必需得到各國政府批准。

Bailey大體上仍對iPhone加入數碼身份證明樂觀。她在訪問中指全球不少國家正嘗試把護照加入智能手機，讓國民以流動護照在機場過關，她相信如此措拖將繼續下去。Apple申請之專利涵蓋駕駛執照和護照，亦包括把任何身份證明文件數碼化，安全儲存於Apple多種裝置內。

資料來源：AppleInsider、iMore

iPhone現可於機內的NFC以Apple Pay進行八達通交易。只需升級至最新的iOS 13.5之 iPhone 8或以上型號，便可以手機一「嘟」用Apple Pay進行交易。

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