Chrome開太多分頁食電？神秘慳電新功能可延長筆電續航達2小時

Chrome要是開得多分頁，食RAM又食電。但Google似乎準備好解決此問題。外媒TheWindowsClub發現Chrome 86一項實驗慳電功能：當有Chrome分頁在後台運行時，Chrome會關閉不必要的JavaScript計時器和追蹤器，實測後發現此做法能節省電力，讓筆電的電池壽命延長28％至2小時。

Google正尋求從Chrome 86起，於後台網頁限制喚醒JavaScript計時器的做法。此項正8在試驗的功能跟從Safari瀏覽器的措拖，把後台網頁的Javascript計時器喚醒嚴格限制每分鐘只喚醒1次。功能適用於Windows、Mac、Linux、Android和Chrome OS的Chrome，應用於筆記本電腦上，更達致慳電效果。

有開發人員發現，在Google Chrome打開分頁然後置於後台不理時，Javascript計時器過度使用而消耗裝置的電力。Javascript計時器及追蹤器主要用處為檢查滾動位置是否更改、報告日誌、分析用家跟廣告的交互等；然而當網頁背景化在後台運行時，此類JavaScript追蹤任務根本是多餘，白白浪費電力。

（Ali Balikci/Anadolu Agency via Getty Images ）

Google有意解決不必要的Javascript「食電」問題，對症方法是減少後台選項卡中Javascript計時器的喚醒次數。而且Google更希望在不破壞用家體驗之餘，能夠顯著地延長筆電的電池壽命。TheWindowsClub獲得一份技術文件，是關於Google該功能的原型試驗，此原型限制Javascript計時器喚醒次數為「每分鐘1次」。實驗中，Google在後台打開了36個隨機分頁，而前台分頁為空白分頁。

Google一共進行了兩組實驗。一組用上新功能原型，另一組為正常的對照組：沒有限制JavaScript計時器喚醒次數「每分鐘1次」（點擊放大圖片細睇詳情）：

Google進行了另一個實驗。今次不再開啟空白分頁作前台運行，而是開啟以全屏模式播放YouTube影片的分頁。Google還禁用了「節能器」（Energy Saver）設定，以防止螢幕閒置；亦禁用了「顯示設置」中的「自動調整亮度」選項。第二次實驗結果如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

此慳電新功能只限於早期Chrome 86版本中使用。無法保證在未來新版本Chrome可以大規模使用，廢取的可能性存在。點都好，如果後台JavaScript限制功能普及，Google出品的筆電或裝置的續航力將會更強大，在電池壽命方面的競爭力提高，可望追上Apple的Mac等對手。

資料來源：TheWindowsClub、Engadget