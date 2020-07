小米MIUI 12相機新功能AI智能快門　涉抄Google Pixel Top Shot？

小米的設計和功能不時傳出有抄襲之嫌。該公司正在開發的相機App新功能「AI Shutter」,被指根本同Google Pixel手機數年前面世的「Top Shot」一樣。

外媒XDA Developers獲得小米MIUI 12相機App的Beta測試版的部份程式碼,當中有字串(string)提及新功能「Al Shutter」(人工智能快門)。但是程式碼中對此一功能的描述,極似Google相機現有的Top Shot功能(點擊放大圖片細睇詳情):

XDA Developers分析指,字串中的英文文法不正確,因為是從中文翻譯過來,但該函數背後整體思路似乎與Top Shot相同。「Select best moment automatically when pressing the shutter button」此句功能描述,基本上跟Top Shot做同樣的事情:用家按下快門,相機App會在一瞬間連拍多張相,再經人工智能AI演算法找出最好的相片,通常是一串連拍中,拍攝對象直望相機鏡頭沒有眨眼、顯露微笑、沒有遮擋的一張。

即睇Google Pixel Top Shot使用範例(點擊放大圖片細睇詳情):

+ 3 + 2

上面可見,Top Shot之類的AI智能系統方便拍攝好動寵物的人士。用家可以在一串連拍中自行揀選最合心水的相片作為最終,亦能直接選擇系統建議的最佳相片。在Google Pixel上使用Top Shot,用家需要打開Motion,以連續拍攝多張相片。小米MIUI相機App未知是否需要類似操作,AI Sutter照字面睇,其目的跟Top Shot頗為相似。

外媒Android Headlines分析認為AI Shutter基本上是升級的連拍模式,加入了機器學習的部份,能協助拍攝者從一串連拍相片中迅速篩選出最佳的一張,避免手機的相機膠卷被大量連拍模式之下影的相似照片淹沒。點都好,小米的AI Shutter功能的beta版仍未發布,實際用落是否真的跟Top Shot一模一樣、表現效果如何仍然未知。當然,會否正式成為MIUI官方功能都仍然係一個疑問。

資料來源:XDA Developers、Android Headlines