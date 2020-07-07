小米MIUI 12相機新功能AI智能快門　涉抄Google Pixel Top Shot？

小米的設計和功能不時傳出有抄襲之嫌。該公司正在開發的相機App新功能「AI Shutter」，被指根本同Google Pixel手機數年前面世的「Top Shot」一樣。

外媒XDA Developers獲得小米MIUI 12相機App的Beta測試版的部份程式碼，當中有字串（string）提及新功能「Al Shutter」（人工智能快門）。但是程式碼中對此一功能的描述，極似Google相機現有的Top Shot功能（點擊放大圖片細睇詳情）：

XDA Developers分析指，字串中的英文文法不正確，因為是從中文翻譯過來，但該函數背後整體思路似乎與Top Shot相同。「Select best moment automatically when pressing the shutter button」此句功能描述，基本上跟Top Shot做同樣的事情：用家按下快門，相機App會在一瞬間連拍多張相，再經人工智能AI演算法找出最好的相片，通常是一串連拍中，拍攝對象直望相機鏡頭沒有眨眼、顯露微笑、沒有遮擋的一張。

即睇Google Pixel Top Shot使用範例（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 3 + 2

上面可見，Top Shot之類的AI智能系統方便拍攝好動寵物的人士。用家可以在一串連拍中自行揀選最合心水的相片作為最終，亦能直接選擇系統建議的最佳相片。在Google Pixel上使用Top Shot，用家需要打開Motion，以連續拍攝多張相片。小米MIUI相機App未知是否需要類似操作，AI Sutter照字面睇，其目的跟Top Shot頗為相似。

外媒Android Headlines分析認為AI Shutter基本上是升級的連拍模式，加入了機器學習的部份，能協助拍攝者從一串連拍相片中迅速篩選出最佳的一張，避免手機的相機膠卷被大量連拍模式之下影的相似照片淹沒。點都好，小米的AI Shutter功能的beta版仍未發布，實際用落是否真的跟Top Shot一模一樣、表現效果如何仍然未知。當然，會否正式成為MIUI官方功能都仍然係一個疑問。

資料來源：XDA Developers、Android Headlines