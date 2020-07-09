2020 年 Back to School 開學優惠，準備購買 MacBook Pro 或 Air 的同學們，今年 Apple 的學生優惠除了折扣之外，更追加了免費換購 AirPods 及加錢換購 AirPods Pro 的著數，即刻睇下詳情。

每年暑假至開學期間的 Back to School 開學優惠，是各位同學們為新學年添置電腦器材的好機會。而非常受同學歡迎的 Apple MacBook Pro 及 Air 系列，除了一如以往有學生折扣優惠外，今年更追加免費換領 AirPods 的著數；而 AirPods 無線充電版本及 AirPods Pro 亦可以加錢換購。

↓ MacBook Pro 及 Air 開學優惠【點圖放大睇詳情】 ↓

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最多同學喜歡的 MacBook Pro 及 MacBook Air 優惠詳情如上，基本上跟正價的差額都是維持在 $800。另外，各位若果要升級 CPU 及 SSD 的容量，以學生優惠跟一般購買是同價的，不過加 RAM 方面，學生優惠每 8GB 加 $1,350，就比一般購買的每 8GB $1,500 更平。

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另外，由 7 月 9 日起，以 Back to School 開學優惠購買 MacBook、Mac 電腦及 iPad 等產品，可以免費換領 AirPods（一般充電版本），若果想換購無線充電盒版本的 AirPods，則要加 $300 換購；另外只要加 $700 更可以換購 AirPods Pro。就算自己唔用，再放售又可以慳多幾百元。

資料來源：Apple 教肯商店專頁

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