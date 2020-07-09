【新冠肺炎口罩】肺炎瘟疫在香港近日似乎有回升跡象。雖然未必爆發第二波，不過市民剛放鬆不久便要重回戒慎恐懼狀態，都幾麻煩。但瘟疫一直未見回落的日本，人們好像幾有幽默感，識得苦中作樂，一款7色LED燈閃光口罩即將面世？

新冠肺炎瘟疫出現前，日本其實都已經算是一個口罩大國。因為當地春季除了是流感肆虐期外，花粉症都折磨不少敏感的市民。所以瘟疫發生前，你去遊日都會見到好多人戴口罩，部份年青人尤其女仔都會將口罩變成一種時尚風格。

（Lightup！Mask）

黑、白、灰或外科口罩可能在部份人眼中太過時，已經變得不再有型了。要在幾百萬「罩民」中鶴立雞群脫穎而出？可能這款「Lightup！Mask」會適合你！廢話少講，即睇有幾勁幾新奇（點擊放大圖片細睇詳情）：

睇完上面圖解，應該大致了解Lightup！Mask口罩有幾特別，也許你都迫不及待好想玩玩了。的確，這樣的口罩幾適合戴去Party、演唱會和節慶。就算不去人多場合，夜晚戴住走在街上都幾醒目，起碼過馬路時司機留意到，算是間接保障道路安全啩。

Lightup！Mask不開燈就是普通口罩般使用，簡簡單單，共推出灰、白兩款（點擊放大圖片細睇詳情）：

Lightup！Mask的發亮有閃光燈，漸變，平滑或多色等模式，在昏暗環境下確係幾醒神。

Lightup！Mask係需要入濾層的可重用口罩，只是內有幾百個燈泡，定必不能用水清洗，用耐了應該頗為污糟。只能話屬於玩票性質，多過防疫意義。

點都好，Lightup！Mask的新穎，令到它的Ｍakuake眾籌項目在短短幾日內極速達標，集資超額6倍（685%）。由投資者留言都睇到他們對此產品面世有幾雀躍：「我期待之一」、「我喜歡閃亮的東西，等不及要買一個」、「隨着口罩漸趨普遍，這是一個有趣的想法」、「如今，冠狀病毒令世界變得一片漆黑。擁有出色的產品真是太好了」、「你也可以裝入冷氣嗎？」、「我一直期待這樣的事情」、「新冠瘟疫完結後，它們也非常適合舉辦音樂會和節日」。

Lightup！Mask眾籌項目至截稿時還剩下24日，有興趣的讀者可以前往官網參詳。

資料來源：SoraNews24、Lightup！Mask