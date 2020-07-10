Google Maps 近日開始測試，在外國的部份用戶發現城市中加入交通燈位置顯示，追上了 Apple Maps 上年度 iOS 13 的類似新增功能。以 Apple Maps 作導航，Siri 更會懂得在燈位前開聲提示，Google Maps 的類似功能何時登陸香港呢？

根據 Droid-Life 引述讀者消息，部份 Google Maps 用戶已經率先可以在地圖上顯示城市中交通燈的位置。其實上年度 Apple 公布 iOS 13 的時候，就已經宣布為 Apple Maps 加入相同的功能，Google Maps 似乎在一年後亦追上步伐，不過有關功能似乎仍未正式向大部份用戶派送。

↓ Google Maps 交通燈顯示功能詳情 ↓

Google Maps 顯示交通燈的新功能似乎跟軟件版本無關，因為最新版本的 Google Maps 亦不一定已經可以顯示交通燈位置。根據 Droid-Life 的消息，Google Maps 可以在一般瀏覽上顯示交通燈及 Stop 路牌位置，亦會在導航中加入，對駕駛者來說是非常方便的功能。尤其是在考慮路線的時候，一般都會選擇避開有眾多交通燈的道路。

駕駛者若果有得選擇，自然希望避免多燈位的路徑。（@winatristiana Unsplash）

Google Maps 交通燈顯示功能現時仍在測試階段，相信要在香港使用，恐怕尚有一段時間。其實 iOS 13 Apple Maps 雖然早於 Google Maps 加入有關功能，不過現時仍然只可以在歐美等地使用，香港的 iPhone 用戶依然未能享用有關功能。不過記者個人感覺，Google Maps 若果正式推出有關功能，香港有機會先於 Apple Maps 可以使用。

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