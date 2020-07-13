【書展延期參展商提供網上書展優惠（持續更新）】新冠肺炎（COVID-19）瘟疫反覆，貿發局宣布今屆書展延期。其實未正式延期前，不少商戶（如九巴 KMB）已決定取消參展，轉戰網上，舉行網上書展。

書展是一年一度大型活動。鑑於COVID-19新型冠狀病毒肺炎瘟疫在香港再度爆發，貿發局今日（7月13日）稍早時間宣布，原定7月15日至21日舉行的書展，將會延期舉行。消息一出，多間書展參展商及時轉舉網上書展（點擊放大圖片細睇詳情）：

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一些參展商原定於書展場內提供之優惠，轉移至網上書展。當然亦有參展示於數日前已率先開始網上書展，教科書、兒童讀本更是以平至68折、10元一本的優惠發售！（點擊放大圖片細睇詳情）：

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▼▼▼ 書展外延期 或 可能延期之活動 ▼▼▼

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基於新型肺炎瘟疫肆虐，不少實體活動都相繼取消或延期。其實如果要購買電腦等智能產品，多間網店都正舉行優惠，看看哪款合心水。

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