撰文：李家樑
最後更新日期：
【外賣App優惠一覽】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在香港再爆發，政府決定今日起晚上6時至翌晨5 時禁止堂食，只能做外賣。無了堂食，其實用外賣App都非常方便。本文整合Deliveroo、Foodpanda、e肚仔、Uber Eats、KFC、麥當勞麥麥送等6個常用外賣App優惠。
政府禁止晚上6時至翌晨5時堂食的新一輪防疫措施，暫維持至7月21日。不過「深夜總是餓」，突然肚餓的話其實用可以外賣App搞掂，而各大常用外賣App正進行免運費、迎新或折扣優惠，可算抵用。
（資料圖片）
以下整合Deliveroo、Foodpanda、e肚仔、Uber Eats、KFC、麥當勞麥麥送等6個外賣App優惠，並附上優惠碼，大家買外賣前可看看。
▼▼▼ 各外賣App優惠合集 ▼▼▼
+24
+23
+22
以上資料只供參考，大家落單前須看清楚各個外賣App條款細則，或直接瀏覽官網。
消委會提醒3大外賣Apps陷阱
雖然外賣App落單十分方便，但其實亦要留意「魔鬼細節」，例如原來自取訂單設寄存時限，隨時可能取餐途中取消訂單等。如不想捱餓又激氣，大家用外賣App時要留意以下3大陷阱。
▼▼▼ 消委會提醒外賣Apps 3大須知 ▼▼▼
+5
+4
+3