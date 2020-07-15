【外賣App優惠一覽】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在香港再爆發，政府決定今日起晚上6時至翌晨5 時禁止堂食，只能做外賣。無了堂食，其實用外賣App都非常方便。本文整合Deliveroo、Foodpanda、e肚仔、Uber Eats、KFC、麥當勞麥麥送等6個常用外賣App優惠。

政府禁止晚上6時至翌晨5時堂食的新一輪防疫措施，暫維持至7月21日。不過「深夜總是餓」，突然肚餓的話其實用可以外賣App搞掂，而各大常用外賣App正進行免運費、迎新或折扣優惠，可算抵用。

（資料圖片）

以下整合Deliveroo、Foodpanda、e肚仔、Uber Eats、KFC、麥當勞麥麥送等6個外賣App優惠，並附上優惠碼，大家買外賣前可看看。

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以上資料只供參考，大家落單前須看清楚各個外賣App條款細則，或直接瀏覽官網。

消委會提醒3大外賣Apps陷阱

雖然外賣App落單十分方便，但其實亦要留意「魔鬼細節」，例如原來自取訂單設寄存時限，隨時可能取餐途中取消訂單等。如不想捱餓又激氣，大家用外賣App時要留意以下3大陷阱。

▼▼▼ 消委會提醒外賣Apps 3大須知 ▼▼▼