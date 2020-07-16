手機保安 | 日本節目教用SIM卡鎖累鎖機？3步解鎖、預設密碼對照

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【手機 SIM卡鎖教學】《世界一受けたい授業》（世上最優秀課程）是日本電視台一個綜合節目，於6月27日播出的節目中介紹iPhone / Android 手機保安知識，由一名日本警視廳前警官 佐々木 成三（佐佐木 成三）解釋，節目中他介紹了自有手機SIM卡以來已存在的「PIN」，即「SIM卡鎖」。

《世界一受けたい授業》教觀眾手機SIM卡以來已存在的「PIN」即「SIM卡鎖」，結果出事令大量觀眾手機被鎖 【電視截圖】

手機卡使用密碼，一般為4個數字，由電訊商供應時預設（通常為「0000」或「1234」），佐佐木 成三 講解用途，只要自行設定一次改為自家用PIN碼，別人取得SIM卡亦無法使用。雖然節目亦有解釋，若錯誤輸入3次PIN碼，SIM卡會被鎖上電話功能，若10次輸入錯誤SIM卡更會即時失效，須向電訊商求助解鎖。節目播出後，大批Twitter網民爆鎖機災情，原因是日本各電訊商PIN碼不同，觀眾在未了解預設密碼下瞎猜令手機上鎖甚至停止服務！

▼▼部分Twiiter網民報告災情▼▼

究竟是日本觀眾未了解清楚就恐慌地改密碼，還是電視節目未有強調風險仍有待討論，不過以下改變SIM卡PIN碼加強資料安全亦是其中一個可行方法，只要了解預設密碼，iPhone / Android手機改PIN碼也不是危險的舉措。

▼▼ SIM卡鎖正確使用法 iPhone / Android 【點圖放大】▼▼

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其實除了SIM卡PIN密碼鎖外，另外在iPhone / Android手機都可以防止他人在手機鎖機畫面查看個人訊息，以下展示設定步驟。

▼▼ iPhone / Android 防止鎖機狀態顯示訊息【點圖放大】▼▼

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至於香港會否爆鎖機災情？據各大電訊商資料，SIM卡預設PIN碼多數設定為「0000」或「1234」，但因為輸入PIN碼錯誤3次後便會鎖卡，便須由電訊商解鎖；為免費時失事可參考以下資料，或先向電訊供應商查詢PIN碼，亦建議讀者先了解操作及妥善保存已自行修改的PIN碼。

▼▼ 香港電訊商SIM卡預設PIN碼對照 【點圖放大】▼▼

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iOS 13.6正式推出，相信Apple會於9月正式推出iOS 14，查看升級iOS 14十大理由。

▼▼ 相關圖輯：升級iOS 14十個理由【點圖放大】▼▼

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▼▼ iOS 14 iPhone支援型號 【點圖放大】▼▼

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▼▼ iPadOS 14 支援iPad型號 ▼▼

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資料來源：日本電視台NTV

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