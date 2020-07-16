黑客利用網絡安全漏洞，駭入不同的網站的例子多不勝數，他們可能想控制某網站，甚至從中賺取直接利益。近日，Twitter 上就出現黑客事件，多個名人的官方帳戶被駭入，黑客更用他們的身份騙取其他用戶的金錢，方法居然是非常荒謬？

先給我錢，我會雙倍奉還

黑客首先入侵美國名人的 Twitter 帳戶，這些名人包括奧巴馬、拜登、巴菲特等，並利用他們的 Twitter 發文指，「自己」覺得是時候回饋社會，只要在 30 分鐘內用任何方法入比特幣去指定戶口，他就會雙倍奉還，更在最後強調只有 30 分鐘時限。貼文中，除了這段文字外，最重要的是貼上收款的連結。由於發文的是名人的官方認證 Twitter 戶口（名字旁有藍剔），所以這麼明顯的詐騙手法，也有人不小心「中招」。

數小時賺 10 萬美金

報導指，黑客攻擊 Twitter 時，該用戶無法出帖，搶截了帳戶的使用權，而事後這些帖文已被刪除。可是，科技網站追蹤黑客用作收款的比特幣帳戶，估計數小時內黑客已騙取 12.8 個比特幣，約 10 萬美金（約 $775,000）。

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便宜莫貪

今次黑客成功騙取金錢，主要的原因是受害者相信「官方帳戶」的可靠性，但只要細心想，派錢前先收取「本金」，更強調只有 30 分鐘時限，其實是非常不合理。雖然，用戶難以在第一時間想到是黑客盜用帳戶，但網絡使用時也要保持一定的警覺性，特別是關係到金錢和個人資料時更要小心。

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資訊來源：Techcrunch