ASUS 手機近年以精品路線見稱，旗下有兩大皇牌，其中之一就是從電腦產品線處帶來的遊戲電競特種系列 ROG Phone。上年度的 ROG Phone 2 聽聞銷量不俗，今年 ASUS 當然就「添食」帶來 ROG Phone 3。

而就在正式發布前不久，我們就有機會率先試玩到 ASUS ROG Phone 3 以及其配套的專用配件，以下就為大家帶來試玩報告：

ASUS ROG Phone 3 實機上手

ROG Phone 來到第三代，ASUS 似乎打算收起上兩代的大膽作風，新機設計傾向低調圓滑（蔡浩騰 攝）

👇👇👇 ASUS ROG Phone 3 實機多面睇（按圖放大看詳細）👇👇👇

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ASUS ROG Phone 3 招牌 － 專用配件

講到配件，當然要由隨機附贈的配件講起，ROG Phone 3 與前兩代一樣，跟機會有專用風扇 AeroActive Cooler 3 以及一個膠框保護殼。



👇👇👇 ASUS ROG Phone 3 專用配件（按圖放大看詳細）👇👇👇

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ASUS ROG Phone 3 實機功能／效能速試

ASUS ROG Phone 3 是目前市場上首批採用 Qualcomm Snapdragon 865+ 處理器的 Android 手機（同日還有另一部 Lenovo Legion Duel 搶去了「第一」的位置），在效能數值上當然是無出其右，然而今次的測試機仍未是市售版本，我們只能夠用不同的 Apps 去約略體會一下新處理器有多強勁。

透過 AIDA64，可以見到 ROG Phone 3 測試機內置的處理器型號仍然是 Snapdragon 865，不過時脈就提升至 3.1GHz（蔡浩騰 攝）

在短暫的試玩過後，筆者認為 ASUS 似乎在今代 ROG Phone 3 選擇了較為「保守」的路線，不論是在外型設計以及配件之上，都沒有過往兩代所見的「大膽」作風。

當然，ROG Phone 3 作為一部遊戲手機已經是「夠好」，然而自 ROG Phone 打開「電競手機」市場的幾年以來，已引來不少對手，單在中國國內已經有黑鯊、紅魔系列的威脅，連 Lenovo 在今日（7月22日）同日也發表了一部 Legion Duel 手機，這些新機不單價錢更為吸引，在設計上明顯有更多花巧之處，但也切合電競機的浮誇印象，ROG Phone 3 如果要以進步較少的姿態、卻在一個較高的價位上要與之競爭絕對有點難度。

Lenovo Legion Duel 瞄準著直播市場的用戶而來 － 事實上也是最需要貴價電競機的一群（圖 Lenovo）

ASUS ROG Phone 3 詳細規格及上市資料

ASUS 方面暫時只公布了 ROG Phone 3 以及較平價版本 ROG Phone 3 Strix Edition 的歐洲售價，不過 ASUS 方面已經鐵定 ROG Phone 3 會在香港上市，至於售價如何、何時上市，就要留意我們之後的報導啦！